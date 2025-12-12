logo
Žarko Paspalj našao pojačanje u Italiji? Partizan se raspituje za beka Trapanija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš koji od 2023. godine nosi dres Trapanija igra sjajnu sezonu i skrenuo je veliku pažnju svojim partijama.

Džej Di Note na meti Partizana Izvor: Ciamillo/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rasprodaja u Trapaniju se nastavlja. Mnogi igrači su već napustili italijanski tim zbog krize koja traje neko vrijeme, a evroligaši bi mogli da se "ovajde". Kako piše italijanski košarkaški insajder Mateo Andreani, među zainteresovanima za dovođenje Džej-Di Noteja je i beogradski Partizan.

Kako se navodi nekoliko klubova je u igri, ali su crno-bijeli trenutno favoriti za angažman igrača koji igra na poziciji beka šutera.

Ko je Džej-Di Notej?

Imao je sjajnu koledž karijeru gdje je igrao za Arkanzas Rejzorbekse i Džeksonvil Dolfinse. Prvi profesionalni ugovor potpisao je 2022. sa grčkim klubom Aris iz Soluna. U 23 utakmice u domaćem prvenstvu, prosječno je bilježio 15,3 poena, 3 skoka, 2,7 asistencija i 1,8 ukradenih lopti za 28 minuta po utakmici.

U ljeto 2023. godine stigao je u Trapani gdje je bio jedan od najboljih igrača, a od početka ove sezone prosječno bilježi učinak od 13,3 poena, 3 skoka i 2,7 asistencija. Di Notej je nedavno bio dio idelanog tima FIBA Lige šampiona, tako da je sjajnim partijama na evropskoj sceni skrenuo pažnju evroligaša.

