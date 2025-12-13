logo
Šta je Batler radio u posljednjem napadu Zvezde? Jedan potez Amerikanca zbunio je mnoge

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džared Batler imao je šut koji je mogao Crvenoj zvezdi da donese produžetak u derbiju, ali njegov potez zbunio je mnoge.

Batler šut protiv Zvezde Izvor: Printscreen/Arena sport Tv

Partizan je napravio preokret, vratio se iz dvocifrenog minusa i pobijedio Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju (79:76). Imao je tim Saše Obradovića šut za produžetak, ali je Džared Batler promašio cijeli koš. Upravo je jedan njegov potez zbunio mnoge.

Obradović je tažio tajm-aut i nacrtao je posljednji napad svog tima. Nikola Kalinić je dodao loptu do Batlera, ali na snimku djeluje da je Amerikanac uopšte nije očekivao, da nije bio spreman ni fokusira nu tom momentu. Vidi se da drži spuštene ruke i taj detalj su primijetili i navijači koji se pitaju o čemu je razmišljao u posljednjim sekundama.

Pogledajte

00:31
Poslednji napad Crvene zvezde
Izvor: Arena Sport TV
Izvor: Arena Sport TV

Pogledajte i sami posljednji napad Zvezde i šut koji je imao Batler za produžetak u Areni.

Šta je bio plan Zvezde?

Poslije meča je Semi Odželej otkrio i šta je bila prvobitna ideja Obradovića za taj posljednji napad.

"Imali smo nacrtanu akciju za izvođenje lopte sa strane, oni su to nam to 'oduzeli' tako što su igrali sa preuzimanjem u odbrani. Prešli smo na drugu opciju, imali dobar šut Batlera i nije ušao. Ipak, prije toga smo imali prilike da defanzivom izborimo ključne poene, ali nismo to uradili", objasnio je Odželej.

