Kako će Srbija igrati bez Bogdana? Pešić već ima plan, dva igrača će morati da povuku umjesto kapitena

Srbija će do kraja Eurobasketa igrati bez Bogdana Bogdanovića. To znači da će mnogi morati da "povuku" i mijenjaju uloge, ali ključna odgovornost biće na Vasi Miciću i Marku Guduriću.

Izvor: Youtube/FIBA Media/MN Press

Nije mogla da nas sačeka gora vijest od te da Bogdan Bogdanović neće nastaviti takmičenje na Eurobasketu. Kapiten nacionalnog tima Srbije povrijedio se u finišu prvog poluvremena meča sa Portugalom, a nažalost tu se desila ruptura zadnje lože.

Poslije snimanja i pregleda utvrđeno je da lider srpskog tima ne može da nastavi takmičenje pa će kao i sa Letonijom i narednim mečevima sa Češkom i Turskom Svetislav Pešić morati da nađe druge opcije u bekovskoj liniji.

Šta nas čeka? Vidjeli smo protiv Letonije

Odigrala je Srbija već jedan meč bez Bogdana Bogdanovića i videli smo kako je rasporedio minutažu selektor Pešić. Od bekova najviše je igrao Marko Gudurić, gotovo 30 minuta i kako dijeli poziciju sa Bogdanovićem za očekivati je da bude prva opcija na "dvojci".

Aleksa Avramović je bio na terneu 29 minuta, a Stefan Jović 13 i vjerovatno će se oni mijenjati na mjestu pleja, dok će Guduriću na bekovskom mjestu pomagati Vasilije Micić koji je protiv Letonaca odigrao sedam i po minuta. Kako Nikola Jović često igra kao krilo, a ne krilni centar, to znači da ima prostora i za Vanju Marinkovića i Ognjena Dobrića na bekovskim mjestima, pogotovo sa defanzivnim zadacima.

Vasilije Micić nema šta da čeka

U posljednji čas je odlučio selektor Svetislav Pešić da povede Vasilija Micića na prvenstvo. Pred Eurobasket se mučio sa povredom novi igrač Hapoela, ali sada će morati da se ubrza. Do sada mu je minutaža padala - nakon 18 minuta protiv Estonije igrao je devet sa Portugalom i sedam protiv Letonaca. Moraće što prije da uđe u formu i da nađe način da pomogne ekipi jer je prije svega ofanzivno potreban ekipi.

Nikola Jokić će morati da... bude Nikola Jokić

Izvor: MN PRESS

Nestvarnu partiju je imao MVP protiv Letonaca, uništio je Porzingisa i drugove ofanzivno. Defanzivno je bio jako dobar, ali ne može da se previdi kako je lako ubacio 39 poena. Protiv Čeha vjerovatno neće morati toliko da zapne, ali već u srijedu sa Turcima će biti neophodno da ofanzivno nosi srpski tim. Njemu to nije problem, ali je neophodno da mu se što više igrača pridruži kako se ne bi previše istrošio prije nokaut faze.

Da li ovo znači više Petruševa i Tristana?

Vidi opis Kako će Srbija igrati bez Bogdana? Pešić već ima plan, dva igrača će morati da povuku umjesto kapitena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Vrlo moguće da će sada Nikola Jović dobiti stalnu ulogu na trojci, a da će Marinković i Dobrić pokrivati neke minute na beku. To bi značilo i više minuta za Petruševa i Vukčevića na mjestu krilnog centra, ali ostaje da se vidi šta je smislio Svetislav Pešić. Prvo za Čehe i Turke, pa onda za najbitniji dio turnira. Ima Srbija sreće da je ova ekipa jako duboka i popunjena na svim pozicijama, pa može da se nadoknadi gubitak jednog od najboljih igrača.