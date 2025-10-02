Partizan je prvi put ove sezone u Beogradskoj areni. Pratite meč uz MONDO.
Trener Partizana Željko Obradović procijenio je da je prošlo premalo vremena od dolaska Mike Murinena (18), novog krilnog centra crno-bijelih i jednog od zapaženijih talenata minulog Eurobasketa. Zbog toga će Finac čekati svoju šansu u narednim mečevima, prije svega u ABA ligi, za početak.
Iako će crno-bijeli prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima, i Armani je večeras na neki način domaćin. Italijanski velikan u utorak je takođe u Areni pobijedio Crvenu zvezdu, dok je Partizan iste večeri bio u Dubaiju. U međuvremenu su crno-bijeli došli kući iz Azije, a tim iz Milana je sve vrijeme bio u Beogradu.
KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Partizan dominira 45:33
Marinković brani Šildsa, a Karlik Džouns daje torjku za 45:31. Pogađa Ševon Šilds, a na kraju se tako i završilo poluvrijeme.
Partizan - Armani uživo: Čelična odbrana Partizana razbija goste
18. minut: Tajmaut Mesina - 42:31
Džabari Parker pogađa trojku, a onda poslije faula nad Bongom je 40:31. Poslije poena Sterlinga Brauna sa penala je 42:31 i tajmaut Mesine.
17. minut: Karlik poentira 35:31
Šejk Milton je zaustavljen u prodoru, a poslije serije promašaja u kontri je fauliran Džoš Nibo i dao je jedan poen. Karlik Douns je dao trojku iz ugla, a onda je dodao i dva poena u prodoru - 35:31.Izvor: MN PRESS
14. minut: Ne da se gost - 28:26
Ševon Šilds je izvukao faul i dao je poslije tri minuta prve poene za Olimpiju - 26:21. Džoš Nibo je smanjio na 26:23, a poslije trojke Šildsa je 28:26.
Druga četvrtina: Dvejn Vašington se upalio! 26:19
Dva minuta bez poena na staertu, a tek je Dvejn Vašington poentirao za 24:19. Poslije silazne putanje poentira ponovo Dvejn Vašington za 26:19.
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Partizan 21:19
Na kraju je Partizan uspio nekako da sačuva prednost i Dvejn Vašington je sa penala pogodio za 21:19.
9. minut: Tajmaut! 20:19
Trojka za goste, a poslije promašaja Tajrika Džounsa, a onda Armoni Bruks daje novu trojku za 20:19. Idemo na tajmaut Željka Obradovića.
8. minut: Trajalo je ovo... 20:13
Džabari Parker daje svo0je prve poene u Areni zakucavanjem, a Sterling Braun nastavlja da dominria poenima sa penala za 20:13. Poslije novog maratonskog gledanja snimka nastavio se meč.
6. minut: Spektakl Karlika i Tajrika
Teški poeni ispod koša za Brauna, već ih ima 10. Zatim trojku daje Karlik Džouns, a onda je Tajrik Džouns zakucao i upisao se za 17:11.
4. minut: Braun i Džouns dominriraju 10:8
Karlik Džouns je bio precizan sa penala samo jednom, a Sterling Braun je dao drugu trojku za 6:5. Poslije pogotka Džounsa je 8:8. Posle novih poena Sterlinga Braune je 10:8.
Počeo je meč: Vodi Olimpija 5:2
Krenulo je trojkom Sterlinga Brauna, a onda je Olimpija preokrenula trojkom Zeka Ledeja za 5:2.
Gudurić i Vanja u zagrljaju
Pogledajte kako su se dva reprezentativca Srbije pozdravila na terenu.Izvor: MN PRESS
Ljubimac Grobara je vođa Armanija
Bivši krilni centar Partizana Zek Ledej je sudeći prema meču protiv Zvezde, apsolutni lider Armanija. Blistao je u crveno-bijeloj Beogradskoj areni i ubacio 21 poen, uz pet skokova. Podsjetio, on je ostavio značajan trag u Partizanu nastupajući u crno-bijelom od 2021. do 2024. godine.Izvor: MN PRESS
Partizanova tinejdž-senzacija ne igra večeras
Trener Partizana Željko Obradović nije u tim uvrstio Miku Murinena.
