Partizan je prvi put ove sezone u Beogradskoj areni. Pratite meč uz MONDO.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana i Armanija od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju međusobni meč 2. kola Evrolige.

Trener Partizana Željko Obradović procijenio je da je prošlo premalo vremena od dolaska Mike Murinena (18), novog krilnog centra crno-bijelih i jednog od zapaženijih talenata minulog Eurobasketa. Zbog toga će Finac čekati svoju šansu u narednim mečevima, prije svega u ABA ligi, za početak.

Iako će crno-bijeli prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima, i Armani je večeras na neki način domaćin. Italijanski velikan u utorak je takođe u Areni pobijedio Crvenu zvezdu, dok je Partizan iste večeri bio u Dubaiju. U međuvremenu su crno-bijeli došli kući iz Azije, a tim iz Milana je sve vrijeme bio u Beogradu.