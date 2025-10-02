logo
Partizan - Armani uživo: Čelična odbrana Partizana razbija goste 0

Partizan je prvi put ove sezone u Beogradskoj areni. Pratite meč uz MONDO.

Partizan Armani prenos uživo livestream Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana i Armanija od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju međusobni meč 2. kola Evrolige. 

Trener Partizana Željko Obradović procijenio je da je prošlo premalo vremena od dolaska Mike Murinena (18), novog krilnog centra crno-bijelih i jednog od zapaženijih talenata minulog Eurobasketa. Zbog toga će Finac čekati svoju šansu u narednim mečevima, prije svega u ABA ligi, za početak.

Iako će crno-bijeli prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima, i Armani je večeras na neki način domaćin. Italijanski velikan u utorak je takođe u Areni pobijedio Crvenu zvezdu, dok je Partizan iste večeri bio u Dubaiju. U međuvremenu su crno-bijeli došli kući iz Azije, a tim iz Milana je sve vrijeme bio u Beogradu.

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
21:25

KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Partizan dominira 45:33

Marinković brani Šildsa, a Karlik Džouns daje torjku za 45:31. Pogađa Ševon Šilds, a na kraju se tako i završilo poluvrijeme.

21:20

18. minut: Tajmaut Mesina - 42:31

Džabari Parker pogađa trojku, a onda poslije faula nad Bongom je 40:31. Poslije poena Sterlinga Brauna sa penala je 42:31 i tajmaut Mesine.

21:10

17. minut: Karlik poentira 35:31

Šejk Milton je zaustavljen u prodoru, a poslije serije promašaja u kontri je fauliran Džoš Nibo i dao je jedan poen. Karlik Douns je dao trojku iz ugla, a onda je dodao i dva poena u prodoru - 35:31.

Izvor: MN PRESS

21:05

14. minut: Ne da se gost - 28:26

Ševon Šilds je izvukao faul i dao je poslije tri minuta prve poene za Olimpiju - 26:21. Džoš Nibo je smanjio na 26:23, a poslije trojke Šildsa je 28:26.

20:58

Druga četvrtina: Dvejn Vašington se upalio! 26:19

Dva minuta bez poena na staertu, a tek je Dvejn Vašington poentirao za 24:19. Poslije silazne putanje poentira ponovo Dvejn Vašington za 26:19.

20:53

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Partizan 21:19

Na kraju je Partizan uspio nekako da sačuva prednost i Dvejn Vašington je sa penala pogodio za 21:19.

20:50

9. minut: Tajmaut! 20:19

Trojka za goste, a poslije promašaja Tajrika Džounsa, a onda Armoni Bruks daje novu trojku za 20:19. Idemo na tajmaut Željka Obradovića.

20:43

8. minut: Trajalo je ovo... 20:13

Džabari Parker daje svo0je prve poene u Areni zakucavanjem, a Sterling Braun nastavlja da dominria poenima sa penala za 20:13. Poslije novog maratonskog gledanja snimka nastavio se meč.

20:37

6. minut: Spektakl Karlika i Tajrika

Teški poeni ispod koša za Brauna, već ih ima 10. Zatim trojku daje Karlik Džouns, a onda je Tajrik Džouns zakucao i upisao se za 17:11.

20:33

4. minut: Braun i Džouns dominriraju 10:8

Karlik Džouns je bio precizan sa penala samo jednom, a Sterling Braun je dao drugu trojku za 6:5. Poslije pogotka Džounsa je 8:8. Posle novih poena Sterlinga Braune je 10:8.

20:31

Počeo je meč: Vodi Olimpija 5:2

Krenulo je trojkom Sterlinga Brauna, a onda je Olimpija preokrenula trojkom Zeka Ledeja za 5:2.

19:43

Gudurić i Vanja u zagrljaju

Pogledajte kako su se dva reprezentativca Srbije pozdravila na terenu.

Izvor: MN PRESS

19:29

Ljubimac Grobara je vođa Armanija

Bivši krilni centar Partizana Zek Ledej je sudeći prema meču protiv Zvezde, apsolutni lider Armanija. Blistao je u crveno-bijeloj Beogradskoj areni i ubacio 21 poen, uz pet skokova. Podsjetio, on je ostavio značajan trag u Partizanu nastupajući u crno-bijelom od 2021. do 2024. godine.

Izvor: MN PRESS

19:24

Partizanova tinejdž-senzacija ne igra večeras

Trener Partizana Željko Obradović nije u tim uvrstio Miku Murinena.

19:21

Dobro došli u tekstualni prenos

Košarkaši Partizana i Armanija od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju međusobni meč 2. kola Evrolige. Pratite ga uz MONDO.

