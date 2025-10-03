Barselona na pogon novajlija srušila Panatinaikos usred Atine!

Košarkaši Barselone odigrali sjajan meč i popravili utisak sa premijere u Evroligi.

Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Barselone savladali su ekipu Panatinaikosa u Atini rezultatom 103:96, u okviru 2. kola Evrolige. Tako su Katalonci stigli do svoje prve pobede u novoj sezoni, a ljetošnja pojačanja su se itekako isplatila u krcatoj OAKA areni.

Izabranici Đoana Penaroje su ušli u meč serijom 11:0, da bi domaćin uzvratio istom mjerom - 13:0. Imali su košarkaši Barselone bolja rješenja u napadu, dok je Kendrik Nan bio u potpunom kontraritmu, što im je olakšalo posao. Prošlosezonski MVP je postigao skromnih 10 poena, pokazao je dosta nervoze i na kraju završio meč ranije zbog pet faulova.

Poslije prvih 10 minuta košarke gosti su imali plus 9 - 17:26, da bi u nastavku uspjeli da sačuvaju vođstvo i na poluvrijeme odu sa plus 6, prije svega zahvaljujući sjajnom šutu sa distance - 45:51.

Treća dionica je bila ključna kada se dodatno raspucala Barselonina spoljna linija. Kada god bi "zeleni" prišli nadomak izjednačenja, uslijedio je odgovor sa distance. Prednost je u trećem periodu rasla do +13, da bi posljednjoj četvrtini španski tim imao i +16. Ipak, Panatinaikos je u finišu uspio da koliko-toliko ublaži poraz.

Pored novajlija Vila Klajburna i Tornikea Šengelije, veliki doprinos je imao Laprovitola koji se konačno vratio poslije teške povrede i postigao 15 poena i 9 asistencija. Pomenuti dvojac je prednjačio sa 23 poena i 6 skokova, odnosno 17 poena. Klajburn je trojke šutirao 4/5. Kevin Panter je dodao 13 poena, uz dvije jako važne trojke.

Huančo Ernangomez je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri pošto je postigao 28 poena i 8 skokova, dok je Slukas dodao 18 poena i 11 asistencija u prvom porazu Panatinaikosa.

Što se tiče ostalih mečeva, Asvel je slavio protiv Baskonije sa 102:75. Seljas je bio najzapaženiji u pobjedničkom timu sa 23 poena, a pratio ga je Nando De Kolo sa 12 poenom. U ekipi Baskonije najbolji su bili Luvavu-Kabaro sa 18 i Hauard sa 16 poena.

