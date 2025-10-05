Crvena zvezda traži prvu pobjedu u novoj sezoni, dočekuje Zadar na startu ABA lige i u tom meču će Dejan Davidovac da bude kapiten umjesto povrijeđenog Ognjena Dobrića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda traži prvu pobjedu u novoj sezoni. Izgubila je dva uvodna meča u Evroligi i sada želi da se iskupi u ABA ligi. Novu sezonu u regionalnom takmičenju počinje u ponedjeljak protiv Zadra (20 časova) u "Pioniru". Biće to prilika da se isprave neke greške iz duela sa Armanijem i Bajernom.

Na ovom meču Zvezda ne računa na povrijeđene igrače Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Devontea Grejema, Hasijela Rivera, Ajzeu Kenana, ali ni na Nikolu Kalinića koji odrađuje suspenziju zbog kazne izrečene prošle sezone na meču protiv podgoričke Budućnosti. U timu će biti dvojica igrača koji nisu igrali u prva dva meča - povratnik Jago dos Santos i Donatas Motiejunas.

Vidi opis "Imamo puno problema": Crvena zvezda traži prvu pobjedu u sezoni bez Kalinića i sa novim kapitenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Očekuje nas važna utakmica, ne zato što je prva u ABA ligi, već zato što hoćemo da pokažemo napredak gledajući prethodne mečeve. Moramo da se držimo našeg plana i dogovora u napadu i odbrani svih 40 minuta. Koncentracija je ključna za ovu utakmicu, jer se sastajemo sa čvrstim timom koji zna da igra i ima iskustva", rekao je Janis Sferopulos.

Zvezda sa novim kapitenom

Kapiten u odsustvu povrijeđenog Dobrića biće Dejan Davidovac. I on je svestan koliko je predstojeća utakmica bitna za crveno-bijele.

"Važna utakmica za nas, imamo puno problema na startu nove sezone sa odsustvom igrača i to nas je primoralo da mijenjamo dosta toga u igri. Stigla su dva nova igrača i vjerujem da će nam pomoći u nastavku sezone. Zadar shvatamo maksimalno ozbiljno, dobar su tim, ali uz podršku navijača vjerujem da možemo da startujemo dobro u ABA ligi", zaključio je Davidovac.