Navijači Zvezde skandirali "Uprava napolje": Igrači izviždani u Pioniru, gosti ispraćeni aplauzom

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Teške scene u dvorani "Aleksandar Nikolić" poslije utakmice Zvezda - Zadar

Navijači nezadovoljni nakon poraza Crvene zvezde od Zadra Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je glatko izgubila od Zadra u ABA ligi, pokazala da se ne nazire njen put iz duboke krize, a nakon meča navijači su iskazali svoje nezadovoljstvo.

"Uprava napolje", orilo se u hali "Aleksandar Nikolić", u kojoj su navijači pokazali o tome šta misle kako tim igra i izgleda na početku nove sezone. Poslušajte skandiranje navijača Zvezde:

Pogledajte

00:32
Navijači viču Uprava napolje
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Katastrofalan start identičan je potpunom debaklu na kraju prošle sezone, u kojoj se Zvezda nije plasirala u finale ABA lige, a potom je ispala i u polufinalu Superlige protiv Spartaka. 

Na isti način je počela i takmičarska 2025/26, uprkos nizu promjena u timu i uprkos povjerenju koje je klub pružio Janisu Sferopulosu. Navijači su pokazali šta misle o njegovom radu i o radu kluba u ovom trenutku. Predsjednik Zvezde Željko Drčelić bio je prisutan kraj terena.

Sa druge strane, Zvezdina publika sportski je čestitala Zadru trijumf i ispratila njegove igrače aplauzom sa parketa, na koji su oni uzvratili.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Zadar ABA liga navijači

