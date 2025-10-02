logo
"Nije istina da je bio jedini kandidat": Čović objasnio sve o ugovoru Alimpijevića punom klauzula

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Predsjednik KSS Nebojša Čović ispričao je da je bilo više kandidata za selektora, a da su se na kraju odlučili za Dušana Alimpijevića.

Nebojša Čović tvrdi da Dušan Alimpijević nije bio jedini kandidat za selektora Srbije Izvor: K1/Screenshot

Košarkaški savez Srbije (KSS) odlučio je da ne produži ugovor sa selektorom Svetislavom Pešićem i za njegovog nasljednika izabran je mladi Dušan Alimpijević, trener Bešiktaša. Gostujući na K1, predsjednik KSS Nebojša Čović istakao je da nije smijenio Pešića, kao i da je bilo više kandidata.

Na pitanje da li je istina da je Alimpijević bio jedini kandidat za selektora Srbije, Čović je to odmah demantovao: "Nije istina da je bio jedini kandidat. BIlo je šest-sedam imena, ne moram da pominjem sada ljude. Napravljena je detaljna analiza i odlučeno je da to bude Alimpijević", rekao je predsjednik KSS koji je potom objasnio i detalje ugovora koji je mladi trener potpisao baš ovog četvrtka.

"Ugovor je do 2028. godine. Ali, tu su klauzule. Ako ne prođe kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo - nema ugovora. Ako nema prolaska na Olimpijske igre - nema ugovora. Takođe, tu su bonusi za rezultate. Ako se naprave dobri rezultati na Svjetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ugovor se produžava za 2029. godinu i Eurobasket i sve je vezano za rezultat."

Takođe, Nebojša Čović je rekao da se zalaže za formiranje "ekspertske grupe" u okviru KSS u kojoj bi bili iskusni treneri i stručnjaci, poput Pešića i Koprivice, sa čim se slaže i Dušan Alimpijević.

"I Alimpijević misli da je to u redu. Nema tu žmurke", rekao je Čović.

Istakao je i da ne postoje nikakve prepreke da Alimpijević bude selektor Srbije iako ima već posao u Bešiktašu, tako da ostaje jedino još da predloži svoj stručni štab, što će potom KSS dobiti na usvajanje, poslije čega će početi njegova era na klupi Srbije i već u novembru čekaju ga važni mečevi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Tagovi

Dušan Alimpijević Nebojša Čović Srbija orlovi selektor Košarkaški savez Srbije

HOĆEMO PRAVE PROMJENE

Vidić za predsjednika FSS, Paunović ili Jovanović za selektora, važna uloga za Koromana. Berić za predsjednika KSS, Đorđević ili Trinkijeri za selektora, bitna uloga za Štimca.

