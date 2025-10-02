"Nije istina da je bio jedini kandidat": Čović objasnio sve o ugovoru Alimpijevića punom klauzula

Predsjednik KSS Nebojša Čović ispričao je da je bilo više kandidata za selektora, a da su se na kraju odlučili za Dušana Alimpijevića.

Košarkaški savez Srbije (KSS) odlučio je da ne produži ugovor sa selektorom Svetislavom Pešićem i za njegovog nasljednika izabran je mladi Dušan Alimpijević, trener Bešiktaša. Gostujući na K1, predsjednik KSS Nebojša Čović istakao je da nije smijenio Pešića, kao i da je bilo više kandidata.

Na pitanje da li je istina da je Alimpijević bio jedini kandidat za selektora Srbije, Čović je to odmah demantovao: "Nije istina da je bio jedini kandidat. BIlo je šest-sedam imena, ne moram da pominjem sada ljude. Napravljena je detaljna analiza i odlučeno je da to bude Alimpijević", rekao je predsjednik KSS koji je potom objasnio i detalje ugovora koji je mladi trener potpisao baš ovog četvrtka.

Izvor: MN PRESS
Izvor: MN PRESS
Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia
Izvor: MN PRESS
Izvor: Profimedia
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ugovor je do 2028. godine. Ali, tu su klauzule. Ako ne prođe kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo - nema ugovora. Ako nema prolaska na Olimpijske igre - nema ugovora. Takođe, tu su bonusi za rezultate. Ako se naprave dobri rezultati na Svjetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ugovor se produžava za 2029. godinu i Eurobasket i sve je vezano za rezultat."

Takođe, Nebojša Čović je rekao da se zalaže za formiranje "ekspertske grupe" u okviru KSS u kojoj bi bili iskusni treneri i stručnjaci, poput Pešića i Koprivice, sa čim se slaže i Dušan Alimpijević.

"I Alimpijević misli da je to u redu. Nema tu žmurke", rekao je Čović.

Istakao je i da ne postoje nikakve prepreke da Alimpijević bude selektor Srbije iako ima već posao u Bešiktašu, tako da ostaje jedino još da predloži svoj stručni štab, što će potom KSS dobiti na usvajanje, poslije čega će početi njegova era na klupi Srbije i već u novembru čekaju ga važni mečevi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.