logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košarkaški savez Srbije predstavio Alimpijevića: Srbija ima novog selektora, tu je do Olimpijskih igara 1

Košarkaški savez Srbije predstavio Alimpijevića: Srbija ima novog selektora, tu je do Olimpijskih igara

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Perspektivni trener Dušan Alimpijević novi je selektor Srbije, saopštio je KSS.

Dušan Alimpijević novi selektor Srbije Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Alimpijević je novi selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije! Nekadašnjeg trenera Crvene zvezde i aktuelnog šefa struke u turskom Bešiktašu na zvaničnom sajtu predstavio je Košarkaški savez Srbije. Informacija o njegovom imenovanju stigla je do medija nešto ranije, a već danima se pričalo da je u najužem krugu favorita za upražnjeno mjesto.

Nakon što je istekao mandat dosadašnjeg selektora Svetislava Pešića, Košarkaški savez Srbije morao je brzo da reaguje. Alimpijević je bio velika želja, a njega je klupi nacionalnog tima privukao veliki izazov - Srbiju već u novembru čeka početak kvalifikacija za Mundobasket, na kojem bi mogla da obezbijedi Olimpijske igre u Los anđelesu 2028. godine.

"Košarkaški savez Srbije sa velikim zadovoljstvom obavještava javnost da je postignut dogovor sa gospodinom Dušanom Alimpijevićem, koji je prema odluci Upravnog odbora KSS danas zvanično imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije.

Ugovor će biti potpisan na period od tri godine. U tom periodu će Alimpijević preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo (FIBA “prozori”), kao i međunarodna takmičenja.

Dušan Alimpijević je predvodnik nove generacije mladih srpskih trenera, koji su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoj sceni. I pored činjenice da je veoma mlad trener, Alimpijević već ima zavidno iskustvo u takmičenjima poput Evrokupa i Evrolige, uključujući i dobijenu nagradu za trenera godine u Evrokupu 2022. godine. Alimpijević je prepoznat kao ličnost koja poseduje stručnost, autoritet i posvećenost potrebnu za vođenje nacionalnog tima na najvišem nivou, istovremeno donoseći neku novu energiju neophodnu za postizanje rezultata, koji se uvijek očekuju od seniorske reprezentacije Srbije.

Košarkaški savez Srbije izražava puno povjerenje u stručni rad Dušana Alimpijevića i vjeruje da će, uz podršku navijača, zajedničkim snagama ostvariti ciljeve koji stoje pred našom reprezentacijom.

KSS će o svim daljim koracima vezanim za formiranje stručnog štaba i planu priprema pravovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KSS Dušan Alimpijević

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

GDJE SU OSTAVKE?

Reprezentacija Srbije me NE zanima dok se ne dese suštinske promjene na vrhu FSS-a i KSS-a.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC