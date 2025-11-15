logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NBA Evropa želi njihove klubove, ali ne može do njih: U Velikoj Britaniji se raspada košarka, objavljen stečaj

NBA Evropa želi njihove klubove, ali ne može do njih: U Velikoj Britaniji se raspada košarka, objavljen stečaj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Britanska košarkaška federacija otišla je u stečaj.

Britanska košarkaška federacija otišla je u stečaj Izvor: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Profimedia

Britanska košarkaška federacija (BBF) zvanično je objavila da ide u stečaj. U saopštenju je navedeno da je federacija prestala sa radom "zbog neočekivanog i značajnog smanjenja prihoda, kao i neplaniranih troškova, što je dovelo do nemogućnosti da izmiruje svoje obaveze na vrijeme". Već smo bili svjedoci FIBA suspenzije koju je ova liga doživjela, a sada je stigao i epilog.

Odluka dolazi nakon dugotrajnog i štetnog pravnog spora sa košarkaškom Superligom, elitno domaće takmičenje, ali i nakon kontroverznog dogovora sa rivalima iz GBBL-a. Takođe se pretpostavlja da će dio nadležnosti BBF-a sada biti prebačen na "Basketball England".

Likvidacija je uslijedila ubrzo nakon što je FIBA suspendovala BBF i mušku reprezentaciju Velike Britanije zbog višegodišnjeg spora između federacije i Superlige. Međutim, ostaje nejasno kako će se odvijati dalji planovi, s obzirom na to da Engleska ima velike planove u budućoj NBA Evropi. Naime, ideja koja provejava duže vremena naglašava da će Mančester i London dobiti velike klubove koji će biti deo ovog projekta.

Britanska košarkaška federacija je u saopštenju navela:

"Britanska košarkaška federacija objavljuje da je prestala sa radom zbog neočekivanog i značajnog smanjenja prihoda i neplaniranih troškova, što je rezultiralo nemogućnošću izmirivanja obaveza. Uz pomoć profesionalnih savjetnika, BBF Ltd preduzima neophodne korake kako bi kompanija bila stavljena u likvidaciju.

Glavni prioritet svih učesnika u domaćoj košarci sada je da blisko sarađuju sa FIBAkako bi se obezbijedila stabilnost i sigurnost reprezentacija Velike Britanije, uključujući i ispunjavanje obaveza na predstojećim FIBA takmičenjima."

Muška reprezentacija Velike Britanije trebalo bi krajem novembra da odigra utakmicu protiv Litvanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. Ove ekipe su u Grupi D zajedno sa Italijom i Islandom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Velika Britanija NBA Evropa košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC