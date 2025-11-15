NBA Evropa želi njihove klubove, ali ne može do njih: U Velikoj Britaniji se raspada košarka, objavljen stečaj

Britanska košarkaška federacija otišla je u stečaj.

Izvor: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Profimedia

Britanska košarkaška federacija (BBF) zvanično je objavila da ide u stečaj. U saopštenju je navedeno da je federacija prestala sa radom "zbog neočekivanog i značajnog smanjenja prihoda, kao i neplaniranih troškova, što je dovelo do nemogućnosti da izmiruje svoje obaveze na vrijeme". Već smo bili svjedoci FIBA suspenzije koju je ova liga doživjela, a sada je stigao i epilog.

Odluka dolazi nakon dugotrajnog i štetnog pravnog spora sa košarkaškom Superligom, elitno domaće takmičenje, ali i nakon kontroverznog dogovora sa rivalima iz GBBL-a. Takođe se pretpostavlja da će dio nadležnosti BBF-a sada biti prebačen na "Basketball England".

‼️BBF announces that it has ceased to trade "due to a significant and unanticipated reduction in income and unforeseen expenditure resulting in the company’s inability to meet its liabilities as they fall due."‼️pic.twitter.com/eeuIlgOxZ8 — Hoopsfix (@Hoopsfix)November 14, 2025

Likvidacija je uslijedila ubrzo nakon što je FIBA suspendovala BBF i mušku reprezentaciju Velike Britanije zbog višegodišnjeg spora između federacije i Superlige. Međutim, ostaje nejasno kako će se odvijati dalji planovi, s obzirom na to da Engleska ima velike planove u budućoj NBA Evropi. Naime, ideja koja provejava duže vremena naglašava da će Mančester i London dobiti velike klubove koji će biti deo ovog projekta.

Britanska košarkaška federacija je u saopštenju navela:

"Britanska košarkaška federacija objavljuje da je prestala sa radom zbog neočekivanog i značajnog smanjenja prihoda i neplaniranih troškova, što je rezultiralo nemogućnošću izmirivanja obaveza. Uz pomoć profesionalnih savjetnika, BBF Ltd preduzima neophodne korake kako bi kompanija bila stavljena u likvidaciju.

Glavni prioritet svih učesnika u domaćoj košarci sada je da blisko sarađuju sa FIBAkako bi se obezbijedila stabilnost i sigurnost reprezentacija Velike Britanije, uključujući i ispunjavanje obaveza na predstojećim FIBA takmičenjima."

Muška reprezentacija Velike Britanije trebalo bi krajem novembra da odigra utakmicu protiv Litvanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. Ove ekipe su u Grupi D zajedno sa Italijom i Islandom.