Savršena noć Nikole Jokića za novi rekord: Niko u istoriji NBA nije ovako igrao kao Somborac

Maestralna partija Nikole Jokića za "čekiran" još jedan rekord u NBA ligi, ko zna koji po redu za Somborca.

Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju u NBA. U ubjedljivoj pobjedi Denvera protiv Sakramenta (136:105), inače četvrtoj zaredom za Nagetse, vidjeli smo kako Jokić igra praktično bez greške, što mu nije čak ni prvi put ove sezone.

Jokiću su dvije asistencije falile za tripl-dabl, što bi i imao da je igrao više od pola sata. Ali, nije bilo potrebno. Na kraju je Jokić ostvario 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu.

Nikola Jokic has the most games in NBA history with 30/10/5 on 80%+ FG.pic.twitter.com/SHdyLKqvDr — Real Sports (@realapp)December 12, 2025



Da stvar bude nevjerovatnija šutirao je 14/16 iz igre, uz dvije pogođene trojke, dok je dao i šest poena sa "penala". Moglo bi da se kaže da je u pitanju ofanzivno savršena partija, posebno kada se zna da je opet ušao u istoriju prethodne noći, kao igrač koji je odigrao najviše ovakvih utakmica uz 80 odsto šuta iz igre.

Nikola Jokić protiv Sakramenta Izvor: Youtube/NBA

Preciznije, niko u istoriji NBA nema više utakmica sa 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80 odsto šuta iz igre - kao Nikola Jokić. Što na kraju krajeva i nije neko iznenađenje, kada znamo kako igra.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Ova utakmica poslužila je i da se razigraju neki drugi igrači, tako da je Votson ubacio 21 poen, Kem Džonson je bio dobar sa 16, dok je Jonas Valančijunas dao 15, a ponovo su Nagetsi bili nekompletni i u redovima trenera Dejvida Adelmana opet nije bilo Kristijana Brauna i Arona Gordona, pa ni Džulijana Stroutera. Nije to pomoglo mnogo Kingsima koji su doživjeli lagan poraz uz 18 poena Malika Monka.

Prethodne noći od srpskih košarkaša na parketu je bio još Bogdan Bogdanović koji je postigao deset poena za svoje Kliperse, ali to je bilo premalo da bi slavili protiv Hjustona u gostima (115:113).

