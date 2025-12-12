logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savršena noć Nikole Jokića za novi rekord: Niko u istoriji NBA nije ovako igrao kao Somborac

Savršena noć Nikole Jokića za novi rekord: Niko u istoriji NBA nije ovako igrao kao Somborac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Maestralna partija Nikole Jokića za "čekiran" još jedan rekord u NBA ligi, ko zna koji po redu za Somborca.

Novi rekord Nikole Jokića Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju u NBA. U ubjedljivoj pobjedi Denvera protiv Sakramenta (136:105), inače četvrtoj zaredom za Nagetse, vidjeli smo kako Jokić igra praktično bez greške, što mu nije čak ni prvi put ove sezone.

Jokiću su dvije asistencije falile za tripl-dabl, što bi i imao da je igrao više od pola sata. Ali, nije bilo potrebno. Na kraju je Jokić ostvario 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz dvije ukradene i jednu izgubljenu loptu.


Da stvar bude nevjerovatnija šutirao je 14/16 iz igre, uz dvije pogođene trojke, dok je dao i šest poena sa "penala". Moglo bi da se kaže da je u pitanju ofanzivno savršena partija, posebno kada se zna da je opet ušao u istoriju prethodne noći, kao igrač koji je odigrao najviše ovakvih utakmica uz 80 odsto šuta iz igre.

Nikola Jokić protiv Sakramenta
Izvor: Youtube/NBA

Preciznije, niko u istoriji NBA nema više utakmica sa 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80 odsto šuta iz igre - kao Nikola Jokić. Što na kraju krajeva i nije neko iznenađenje, kada znamo kako igra.

Ova utakmica poslužila je i da se razigraju neki drugi igrači, tako da je Votson ubacio 21 poen, Kem Džonson je bio dobar sa 16, dok je Jonas Valančijunas dao 15, a ponovo su Nagetsi bili nekompletni i u redovima trenera Dejvida Adelmana opet nije bilo Kristijana Brauna i Arona Gordona, pa ni Džulijana Stroutera. Nije to pomoglo mnogo Kingsima koji su doživjeli lagan poraz uz 18 poena Malika Monka.

Prethodne noći od srpskih košarkaša na parketu je bio još Bogdan Bogdanović koji je postigao deset poena za svoje Kliperse, ali to je bilo premalo da bi slavili protiv Hjustona u gostima (115:113).

NBA rezultati 13. decembar:

  • Hjuston - L.A. Klipers 115:113
  • Milvoki - Boston 116:101
  • Nju Orleans - Portland 143:120
  • Sakramento - Denver 105:136

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC