Pogledajte kako igra Audi Kruks, američka košarkašica koju su prozvali "ženski Nikola Jokić".

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / David Purdy / Getty Images / Profimedia

Imali smo prije nekoliko godina "bejbi Jokića" u Alperenu Šengunu, dobili smo ove sezone "kineskog Jokića" u Hansenu Jangu, a sada smo dobili i "ženskog Jokića". Dobila ga je Audi Kruks, talentovana 20-godišnja košarkašica koja igra za koledžu Ajova, koja već neko vrijeme privlači pažnju.

Buduća zvijezda WNBA dominira ove sezone na svom koledžu, a ono što je zanimljivo je da kopira i poteze Nikole Jokića, pa je tako prethodne noći izvela i "Sombor shuffle" koji je u njegovom specijalu.

Pogledajte zašto je zovu ženski Jokić:

We got Queen aka black Jokić, now we got Audi Crooks ( name btw) aka female Jokić, what ethnicity/race Jokić we getting next?https://t.co/ww8hq6ZBZJ — Jokić Clears (@jok1cbetta)December 11, 2025



Na ovoj utakmici Audi Kruks imala je 30 poena i deset skokova, što nije njena najbolja partija ove sezone. Imala je nedavno i 47 poena uz 76 odsto šuta, dok je njen ovosezonski prosjek nevjerovatan. Snažna košarkašica je najbolji strijelac na koledžu sa 27,8 poena po meču, dok ima i 6,1 skokova i 1,8 asistencija, uz 72,2 odsto šuta iz igre.

Vidi opis Prozvali je "ženski Jokić" i imaju dobar razlog: Kad vidite kako igra Audi, biće vam jasno zašto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Purdy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: David Purdy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: David Purdy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ima ljudi koji joj mogu parirati. Mada ih vjerovatno možete izbrojati na prste jedne ruke. To je jako teško jer joj je pozicioniranje odlično, ruke su joj odlične i ima sjajan rad ruku", rekao je njen trener Bil Fenil.

Audi Kruks igra na poziciji centra i visoka je 191 centimetar, dok ima 92 kilograma. U posljednjih šest mjeseci smršala je čak 20 kilograma.

43 points in 20 minutes played



Audi Crooks is must see television



pic.twitter.com/DLhjUBpOdJ — Barstool Sports (@barstoolsports)November 13, 2025



Ima doduše i onih koji se ne dive njenim rezultatima, definišu je kao vrlo jednostavnu igračicu koja samo čeka loptu u reketu. Takođe vjeruju da neće oduševiti u WNBA, na koji će se po svemu sudeći naći 2027, ali ako nastavi ovako da dominira na koledžu i "kopira" Nikolu Jokića - sve je moguće.