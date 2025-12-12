Pogledajte kako igra Audi Kruks, američka košarkašica koju su prozvali "ženski Nikola Jokić".
Imali smo prije nekoliko godina "bejbi Jokića" u Alperenu Šengunu, dobili smo ove sezone "kineskog Jokića" u Hansenu Jangu, a sada smo dobili i "ženskog Jokića". Dobila ga je Audi Kruks, talentovana 20-godišnja košarkašica koja igra za koledžu Ajova, koja već neko vrijeme privlači pažnju.
Buduća zvijezda WNBA dominira ove sezone na svom koledžu, a ono što je zanimljivo je da kopira i poteze Nikole Jokića, pa je tako prethodne noći izvela i "Sombor shuffle" koji je u njegovom specijalu.
Pogledajte zašto je zovu ženski Jokić:
We got Queen aka black Jokić, now we got Audi Crooks ( name btw) aka female Jokić, what ethnicity/race Jokić we getting next?https://t.co/ww8hq6ZBZJ— Jokić Clears (@jok1cbetta)December 11, 2025
Na ovoj utakmici Audi Kruks imala je 30 poena i deset skokova, što nije njena najbolja partija ove sezone. Imala je nedavno i 47 poena uz 76 odsto šuta, dok je njen ovosezonski prosjek nevjerovatan. Snažna košarkašica je najbolji strijelac na koledžu sa 27,8 poena po meču, dok ima i 6,1 skokova i 1,8 asistencija, uz 72,2 odsto šuta iz igre.
Prozvali je "ženski Jokić" i imaju dobar razlog: Kad vidite kako igra Audi, biće vam jasno zašto
"Ima ljudi koji joj mogu parirati. Mada ih vjerovatno možete izbrojati na prste jedne ruke. To je jako teško jer joj je pozicioniranje odlično, ruke su joj odlične i ima sjajan rad ruku", rekao je njen trener Bil Fenil.
Audi Kruks igra na poziciji centra i visoka je 191 centimetar, dok ima 92 kilograma. U posljednjih šest mjeseci smršala je čak 20 kilograma.
43 points in 20 minutes played— Barstool Sports (@barstoolsports)November 13, 2025
Audi Crooks is must see television
pic.twitter.com/DLhjUBpOdJ
Ima doduše i onih koji se ne dive njenim rezultatima, definišu je kao vrlo jednostavnu igračicu koja samo čeka loptu u reketu. Takođe vjeruju da neće oduševiti u WNBA, na koji će se po svemu sudeći naći 2027, ali ako nastavi ovako da dominira na koledžu i "kopira" Nikolu Jokića - sve je moguće.
Prozvali je "ženski Jokić" i imaju dobar razlog: Kad vidite kako igra Audi, biće vam jasno zašto