Panika u Interu: Povrijeđen kapiten i najbolji strijelac, propušta i "Derbi dela Madonina"

Panika u Interu: Povrijeđen kapiten i najbolji strijelac, propušta i "Derbi dela Madonina"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Lautaro Martinez je zadobio istegnuće mišića na lijevoj nozi, povredu zbog koje bi kapiten Intera trebalo da pauzira oko mjesec dana, a zbog koje će gotovo sigurno propustiti i derbi protiv Milana.

Lautaro Martinez Izvor: Copyright (c) 2026 ph.FAB/Shutterstock. No use without permission.

Inter je u petak objavio zvanično saopštenje nakon ljekarskih pregleda obavljenih jutros nad njihovim napadačem Lautarom Martinezom.

Argentinski reprezentativac je povrijedio list tokom utakmice Lige šampiona protiv Bode/Glimta (1:3) i bio je zamijenjen u drugom poluvremenu.

Iz Intera su saopštili da su pregledi pokazali "istegnuće mišića soleusa na lijevoj nozi" te da će stanje napadača ponovo biti procijenjeno naredne sedmice.

Italijanski mediji navode da će Argentinac biti van terena tri do četiri sedmice, što znači da će propustiti derbi protiv Milana zakazan za vikend 8. marta.

"Gazeta delo Sport", međutim, piše da se u Interu nadaju da će njihov najbolji strijelac ove sezone ipak biti spreman za derbi, iako će propustiti naredne četiri utakmice: protiv Lećea i Đenove u Seriji A, revanš protiv Bode/Glimta u Ligi šampiona i duel sa Komom u Kupu Italije.

Lautaro Martinez je ove sezone postigao 18 golova i upisao četiri asistencije u 35 nastupa u svim takmičenjima.

