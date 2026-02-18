logo
Bode Glimt razbio Inter u nokaut fazi Lige šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bode Glimt nastavlja da ređa čuda u Ligi šampiona, sada su razbili Inter u prvom meču nokaut faze.

Bode glimt razbio inter u ligi sampiona Izvor: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Nastavlja se bajka Bode Glimta u Ligi šampiona. Ne samo da je ovaj mali klub sa sjevera Evrope prošao u nokaut fazu, već je sada i na korak od osmine finala. Norveški tim je savladao Inter 3:1 (1:1) u prvom meču nokaut faze.

Sve je krenulo pogotkom Geta u 20. minutu, ali je poslije pola sata izjednačio Esposito i tako se završilo prvo poluvrijeme. Zatim je iapk u 61. i 64. domačin došao do 3:1. Prvi gol je dao bivši igrač Milana Jens Hauge, a drugi Hogh.

Olimpijakos nije iskoristio domaći teren i poražen je 2:0 (0:0) od strane Bajera iz Leverkuzena. Da nije poništen gol Mehdija Taremija iz 45. minuta ko zna šta bi se desilo, ovako je u 60. i 63. minutu Šik dao golove za 2:0.

Drama u Belgiji!

Nevjerovatan meč smo gledali i u Belgiji. Aleksandar Stanković je provoeo 86 minuta na terenu, a njegov Klub Briž je na kraju igrao neriješeno 3:3 (0:2) sa Atletiko Madridom u nevjerovatnoj utakmici.

Prvo je Hulijan Alvarez pogodio za 1:0 u osmom minutu sa penala, a onda je djelovalo da je sve gotovo kada je Ademola Lukman u posljednjem napadu prvog poluvremena dao gol za 2:0. Ipak na startu drugog poluvremena Onijedika i Tresoldi su donijeli izjednačenje.

Djelovalo je da posle autogola Ordoneza u 79. minutu ipak sa pobedom Atletiko ide u Madrid, ali ne. U 89. minutu Colis je pogodio za 3:3. Sudija je gledao snimak, ali na kraju ovo nije bio ofsajd. Uz ove mečeve vidjeli smo i ubjedljivu pobjedu Njukasla u Aziji.

(MONDO)

