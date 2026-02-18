Srpski rukometaš sjajan u Ligi šampiona: Radio šta je htio, ali uzalud

Lazar Kukić je odigrao sjajan meč za Pik Seged, ali ipak je Barselona uspjela da odnese bodove iz Segedina.

Nije pomogla ni sjajna partija Lazara Kukića Segedu da pobijedi Barselonu. U Segedinu je na kraju bilo 35:27 za Barselonu, a startni srednji bek srpskog nacionalnog tima je blistao u derbiju kola Lige šampiona.

Imao je četiri gola uz pet asistencija, tako da je zapravo bio igrač utakmice. Aleš Gomez Abeljo je dao devet golova, ali nije imao asistencije, dok je Domen Makuc uz sedam golova imao jednu asistenciju, a Blaž Janc je upisao četiri gola i dvije asistencije. Jedini efikasniji u Segedu bio je Imanol Garsiandija sa pet golova.

Barselona je ovom pobjedom osigurala jedno od prva dva mjesta u svojoj grupi B i tako se plasirala direktno u četvrfinale, a to je nešto kasnije pobjedom na GOG-om 37:30 učinio i aktuelni prvak Evrope Magdeburg. Iako je Vilijam Dalbi Enoh sa šest golova bio najefikasniji tim Beneta igerta je imao Omara Ingija Magnusona sa šest, te Filipa Vebera i Tima Hornkea sa po četiri gola dok je Albin Lagergren imao četiri gola i getiri asistencije.

Šta je bilo na ostalim mečevima?







Olborg je pokupio laku pobjedu nad Kolštadom koji se finansijski raspada i igrački osipa, bilo je 36:24. Tomas Arnoldsen je dao osam golova, Mads Hokser 7, koliko je imao i Simon Jepson sa druge strane, ali uz čak sedam asistencije.

U posljednjem meču dana PSŽ je rutinski pobijedio u Zagrebu 35:24 uz nestvaran meč Janika Grina sa 18 odbrana. Luka Karabatić je za PSŽ dao jedan gol, koliko je postigao i Mateja Dodić za Zagreb. Najefikasniji su bili Kamil Šipžak i Jahija Omar sa po sedam golova.

