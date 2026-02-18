"Petarda" Njukasla za poluvrijeme, "poker" golova Entonija Gordona

Fantastično poluvrijeme odigrali su fudbaleri Njukasla na gostovanju Karabagu u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.
"Svrake" su do nogu potukle azerbejdžanski Karabag!
KARABAG - NJUKASL 0:5 (0:5)
Englezi su žestoko krenuli protiv čete Gurbana Gurbanova i poslije osam minuta stekli dva gola prednosti pogocima Entonija Gordona i Malika Tijaoa.
Potom je sve konce igre gostiju preuzeo Gordon i sa još tri pogotka kompletirao "petardu" Njukasla i praktično osigrurao prolaz u osminu finala i prije revanša sljedećeg utorka na "Sent Džejmsis Parku".
Doduše, dva puta je bio precizan iz opravdano dosuđenih penala, ali to ne umanjuje poduhvat engleskog reprezentativca u Azerbejdžanu.
Antony Gordon scores his fourth goal— KING OF GOALS (@KingUnited100)February 18, 2026
Qarabag 0-4 Newcastlepic.twitter.com/5AtRHXCHGb
Četiri gola u prvom dijelu utakmice Lige šampiona dosad je postigai samo Luiz Adriano u dresu Šahtjora iz Donjecka, koji je 21. oktobra 2014. godine u grupnoj fazi protiv BATE Borisova (7:0) bio strijelac u 8', 17', 26' i 38' minutu.
(MONDO)