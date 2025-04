Nikola Jokić ima svako pravo da kritikuje saigrače, ali to ne rade šampioni!

Nikola Jokić nije želio da "gurne pod voz" saigrače koji su apsolutni krivci za loše igre Denvera i poraze, nego je umjesto toga pokazao kako MVP treba da se ponaša.

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je prethodne noći 41 poen, imao 15 skokova i 13 asistencija, ali ni to što je oborio rekord čuvenog Vilta Čemberlena nije dovoljno Denveru. Nagetsi su prethodne noći izgubili od Indijane (125:120) i tako je vrlo moguće da neće doći ni do plej-ofa, bez obzira na to što u svojim redovima imaju najboljeg košarkaša današnjice.