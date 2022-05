Partizan igra majstoricu za finale, Žoc zove navijače: Ne treba mu samo podrška, mora da bude dostojanstveno!

Legendarni trener ima priliku da odvede Partizan u finale ABA lige, a crno-bijeli tamo nisu bili devet godina.

Košarkaši Partizana će u nedjelju uveče na svom parketu igrati "majstoricu" protiv Budućnosti, a pobjedom u tom meču izboriće plasman u finale ABA lige. Crno-bijeli već devet godina nisu igrali za titulu u regionalnom takmičenju, pa je ova prilika veliki izazov za Željka Obradovića i njegov tim.

U najavi susreta sa Podgoričanima govorili su upravo trofejni trener, ali i kapiten Partizana Rade Zagorac. Oni su ovu priliku iskoristili i da potraže pomoć od navijača crno-bijelih!

Meč Partizana i Budućnosti na programu je od 21:00, a Željko Obradović vjeruje da će njegova ekipa biti spremna jer su dobro analizirali sve što se desilo.

"Igramo treću utakmicu. Napravili smo detaljnu analizu svega onoga što se dešavalo u prethodne dvije utakmice, naravno sa posebnim akcentom na ovu posjlednju utakmicu u Podgorici koju smo izgubili. Ono što je moja želja, to je da s obzirom da smo do sada odigrali četiri utakmice protiv Budućnosti, dvije u Beogradu i dvije u Podgorici, da je bila izvanredna atmosfera i da je vladao pravi fer-plej. Zaista bih volio da to bude tako i sada bez obzira što utakmica ima ogroman značaj jer pobjednik ide u finale", počeo je Željko Obradović.

Takođe, iskusni trener pozvao je navijače da pomognu ekipi, ali i poštuju rivala na terenu!

"Pozivam navijače Partizana da dostojanstveno isprate utakmicu, da pomognu našem timu sa dozom onoga što je i do sada krasilo utakmice a to je odnos prema svim ljudima iz Budućnosti. Što se same utakmice tiče, izanalizirali smo i mislim da će ekipa biti spremna da odigra dobar meč", poručio je Željko Obradović.

Kapiten Partizana Rade Zagorac ističe da je očekivao da će plej-of serija biti izazovna i kvalitetna.

"Sam spisak učesnika plej-ofa je navodio na to. Ranijih godina, uz dužno poštovanje svih ekipa koje su igrale plej-of, nikako nije moglo da dođe do ove četiri ekipe, a to je ove sezone garantovalo dobru, kvalitetnu košarku i dobar taj takmičarski dio. Što se tiče Budućnosti, ove godine smo igrali dosta puta sa njima. U plej-ofu su stvari poznate, nema previše vremena za neke promjene i prilagođavanja. Uglavnom su to neke finese koje mogu da se isprave kroz nekoliko treninga do sljedeće utakmice. Tako je bilo i ovaj put. Sve u svemu nismo zadovoljni utakmicom u Podgorici i jasno nam je na kojim stvarima je trebalo da radimo, na kojima smo radili i mislim da spremni dočekujemo utakmicu. Vjerujem da će uz veliku podršku koju priželjkujemo i koju prizivamo sve biti u redu i da ćemo doći do plasmana u finale", istakao je Zagorac.

Pobjednik ovog meča igraće u finalu regionalnog takmičenja protiv boljeg iz meča Crvene zvezde i Cedevita Olimpije. Taj meč na programu je dan kasnije, na istom mjestu.

