Panter bez poena u Podgorici! Kevin stao, Partizan pao - ovo mu se dogodilo treći put u sezoni!

Kevin Panter je treći put u sezoni u ABA ligi završio meč bez postignutog poena.

Partizan je propustio šansu da prođe u finale ABA lige u drugom meču polufinalne serije. Umjesto toga moraće da odigra "majstoricu" i da proba u Beogradu da ostvari trijumf vrijedan prolaska dalje, popravnog više nema pošto je Budućnost odbranila svoj teren (72:71).

Uprkos slabijoj partiji i velikom broju grešaka poput 12 promašenih slobodnih bacanja (14/26) srpski tim je imao priliku da pobijedi. Uz sve to je najbolji strijelac tima Kevin Panter meč završio bez poena (0/7 iz igre). I pored svega toga je šansa za pobjedu otišla u nepovrat.

Vladimir Micov je pogodio trojku, Željko Obradović je tražio minut odmora. Rade Zagorac je zatim izveo aut, bacio loptu ka Matijasu Lesoru koji nije uspio da završi napad. Ono što je bilo primijetno jeste da na parketu u ključnom napadu nije bilo Pantera. Pored spomenute dvojice tu su bili još Dalas Mur, Aleksa Avramović i Zek Ledej.

"Panter je veoma bitan igrač za nas, ali i bez njegovog učinka i sa takvim šutem kakav je imao smo imali situaciju da pobijedimo", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Jasno je da je Panter jedan od lidera ekipe i da će morati znatno da poboljša učinak u trećoj utakmici. Inače, ovo je treći put u sezoni da je Amerikanac sa srpskim pasošem završio meč bez poena u ABA ligi. Prethodna dva puta kada se to dogodilo, njegovi saigrači su pronašli put do pobjede, to u "Morači" nije bio slučaj.

Prvi put se to desilo na utakmici protiv FMP-a u "Pioniru" (74:69). Tada je odigrao 24 minuta, promašio šest šuteva (0/1 za dva, 0/5 za tri). Drugi put se to dogodilo u istoj dvorani, protiv Cibone (98:77). Doduše, u duelu protiv hrvatskog tima je pitanje pobjednika bilo brzo riješeno, pa nije pretjerano šutirao (0/3 za tri), a proveo je 19 minuta na terenu.

Odlučujući susret sa Podgoričanima igra se u Beogradu i Panter će morati bolje da popuni statističke kolone da bi crno-bijeli prošli u finale na koje čekaju od 2013. godine...

