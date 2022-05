Džikić dobio pitanje, pa prasnuo u smijeh - Baš to smo htjeli!

Budućnost je pobijedila Partizan, a Aleksandar Džikić je imao šta da kaže u razgovoru sa novinarima.

Izvor: YouTube/screenshot/Budućnost VOLI

Budućnost je izborila treći meč. Partizan nije iskoristio prvu meč loptu, pa će tako pitanje finaliste ABA lige da se riješi u Beogradu u odlučujućoj utakmici.

U "Morači" je domaći tim slavio (72:71), koš za pobjedu dao je Vladimir Micov. Posle svega što se dogodilo u crnogorskoj prestonici su na konferenciji za štampu govorili prvo Željko Obradović, pa onda i Aleksandar Džikić.

Šef struke Podgoričana je imao riječi hvale na račun svog, ali i protivničkog tima.

"Čestitam svojim igračima, stvarno je velika stvar pobijediti Partizan u utakmici koja je mogla da bude posljednja u ABA ove sezone. Izborili smo majstoricu i to je dobro. Mogli smo da igramo još bolje, naročito u u onim momentima kada smo vodili, pa smo valjda čekali da istekne vrijeme. Kao da smo čuvali prednost. Kada se lopta kreće onda igramo bolje i o tome ćemo da razgovaramo. Oni će sigurno izaći u taj treći meč najjače moguće, biće pun 'Pionir'. Došli smo do toga da odlučujemo u jednoj utakmici i ja mislim da je to dobro", počeo je Džikić.

Kada je dobio pitanje o poslednjem napadu prasnuo je u smijeh. Pitali su ga da li je bila ideja da se ide na trojku Micova.

"Uradili smo baš ono što smo trenirali. Šalu na stranu. Pogledaćete utakmicu opet. Kada imamo taj neki prodor, kada se krećemo bez lopte, što je generalno odlika Partizana, u tome su ekstremno dobri, najbolji u ligi vjerovatmo. U toj relokaciji, promemni bez lopte. Kada to radimo i mi smo bolji. Otvorili smo iskusnom igraču, koji je ušao svmež sa klupe, prostor. Možda sam ga malo duže držao na klupi. Isplatilo se. Svi griješimo, sada smo pobokedili i idemo dalje."

Pitali su ga novinari šta je to rekao svojim igračima, pa je igra bila znatno bolja u odnosu na duel u Beogradu.

"Nije bitno šta sam pričao. U najavi oba meča sam pričao isto, nije filozofija nikakva. Ovo je takmičenje u kom moraš da imaš čvrstinu, da pariraš u skoku, čvrstini, intenzitetu, onda možeš da budeš u gri. Nije pitanje koji tim je talentovaniji. Moramo da se borimo, pokazali smo to više nego prošli put. I mi i oni možemo bolje, vidjećemo taj treći meč."

Psihološka prednost nije nešto što ga pretjerano zanima.

"Ne znam. Domaći teren ima Partizan, puna dvorana niveliše neku rasterećenost, pritisak je na njima, ali i na nama. Hoćemo finale i mi i oni. Lako je reći oni su favoriti jer igraju kod kuće, mi nismo. Pričali smo o tome. To je individualna stvar. Nekim timovima odgovara, nekim ne. Stvarno nema filozofije, moraš da izađeš, daš sve od sebe i to je u redu. A ne da poslije uđeš u svlačionicu i da kažeš 'eh da je ovo ili ono'."

Njegov tim je napravio dosta faulova, posebno igrači u reketu.

"To je cijena čvrste igre. Sljedeći stadijum je da probaš čvrsto i pametnije, pa onda poslije toga da ti pomognu saigrači sa tim nekim faulom, pa onda ne ostaviš napad jedan na jedan na niskom postu što su uradili sa Ledejom gdje on izlazi i napada, a mi imamo istu kretnju. Prolazilo je. Najvažnije je da smo pobijedili. Drago mi je da su igrači stavili tim ispred sebe i to je dobro."

Nezaustavljiv je bio Zek Ledej sa 28 poena. Svjestan je i trener Budućnosti da na njega moraju da obrate pažnju.

"Razmišljaćemo o njemu, naći ćemo način da ga zaustavimo. Pokušaćemo. On je dominantan igrač na svojoj poziciji u ovom takmičenju."

Na to se nadovezao novinar i dodao da je i Kevin Panter među najboljima u ligi, pa je meč završio bez poena.

"Da, ali igraju na različite načine. Stvarno je Ledej dobar i unutra i u skoku i u šutu i u prodoru. Ne bi bio u ekipi sa takvim ambicijama, da ne vrijedi", zaključio je Džikić.