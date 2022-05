Prvi čovjek Evrolige u Beogradu pričao o srpskim timovima! Bertomeu otkrio - hoće li Zvezda i Partizan igrati u eliti?

18 : 52 FIBA LIGA ŠAMPIONA I NBA PLEJ-IN

Za kraj je Bertomeu pričao o FIBA lgi šampiona i NBA plej ofu. Prvo pitanje je bilo u vezi tog takmičenja i da li se plaši da će timovi preći pod okrilje FIBA. "Ne plašim se FIBA Lige šampiona. Koncept zatvorene lige je taj da želimo da imamo 18 vlasnika, mogu da budu tu dva kluba koja dolaze iz Evrokupa u formatu sa 20 klubova. Klubovi koji odluče da odu u Ligu šampiona znaju da verovatno nikada neće moći onda da igraju u Evroligi." Zatim je spomenuo mogućnost da se organizuje plej-in turnir kao u NBA. "Ponekad kada probate da rešite problem, onda se stvori novi problem. Mogućnost sa 12 timova u plej-ofu spušta stres i tenziju, pa možda nije to dobro uraditi. Sistem i format je komplikovana tema. Gledamo kako možemo da unapredimo sve. Problem je kalendar, dodavanje utakmica je teško i komplikovano. Možda bi plej-in turnir imao smisla, ali ne želimo da spustimo tenzije, već da bude zanimljivo", zaključio je Bertomeu. Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 49 CSKA IMA PRAVO DA KAŽE ŠTA HOĆE! Novo pitanje za Bertomeua ticalo se ruskih klubova, tačnije saopštenja CSKA koje su izdali u kom su rekli da će oni igrati u Evroligi sledeće sezone. "CSKA ima legitimno pravo da to kaže i nema ništa loše u tome, ali je realnost drugačija. Takva da svi razumeju da to ide izvan kapaciteta Evrolige. Pričamo o sankcijama. Kada smo suspendovali ruske timove, to je bio tužan trenutak za sve, ali je to bila posledica odluka koje su donete. Možemoda diskutujemo, da ulazimo u proces, ali ako klubovi ne mogu da igraju protiv ruskih klubova, jer im njihove države ne dozvoljavaju, onda nema smisla diskutovati. Nekada su te stvari iznad nas, sve dok rat traje. Nadam se da će se završiti rat uskoro."

18 : 44 DURENT I POPOVIĆ Pitanje za Bertomeua je bilo koliki uticaj na popularnost Evrolige imaju Durent i Popovič. "Činjenica da NBA igrači i treneri dolaze nije deo neke posebne strategije. Durent je došao zbog ličnog odnosa sa igračem Monaka Džejmsom. Hteo je da oseti to iskustvo, za igrača iz Amerike je to nešto što nema priliku da vidi. Video je to u Pireju. Trener Popović ima srpske korene. Njegovo prisustvo pomaže, ali nije neki poseban plan. Naravno da zovemo ljude iz NBA, sada je došao Greg, prethodnih puta su bili neki drugi ljudi i to nam je važno." Izvor: Profimedia

18 : 39 ŠTA ĆE BITI SA CSKA? Šta će biti sa CSKA? "Preživeće. Imam advokata koji je ovde sa nama, ali ću vam dati odgovor. CSKA Je među vlasnicima Evrolige i ništa ih u tome ne sprečava, ostaće tu. Mi imamo ugovore sa svim klubovima iz dobro poznatih klubova. Ruski timovi ne mogu da igraju, neki ne mogu da igraju protiv ruskih klubova. Imamo problem sa ugovorom, ne sa tim što je CSKA deo vlasništva. CSKA sigurno neće biti udaljena sa dela vlasništva, ali kada pričamo o učešću CSKA u takmičenju, onda se radi o ugovoru koji imamo sa svakim klubom. Sada je viša sila u pitanju i ne može da se ispuni taj ugovor. Moramo da kažemo da ugovorne obaveze sada nisu moguće i da su suspendovane dok se politička, ekonomska, pravna i sva ta situacija vrati u normalu. Kada će to biti, niko ne zna. Očekivanja su takva za sledeću sezonu"

18 : 37 UBRZANJE ZBOG RUSKIH KLUBOVA Odluka o ruskim klubovima mora da se donese što pre. "Kada se završi fajnal-for, pripremamo se za sledeću sezonu. Ima dosta stvari, sastanaka, uglavnom se to dešava krajem juna. S obzirom na trenutnu situaciju i dešavanja u Ukrajini, mora da se reši što pre, jer ćemo verovatno morati da nađemo dva tima koja su spremna da uskoče umesto ta dva ruska kluba. Da napravimo kalendar, moraćemo možda malo da se ubrzamo."

18 : 36 EVROKUP SISTEM - SUROV, ALI UZBUDLJIV Jedno od pitanja ticalo se formata Evrokupa i igranju jednog meča u eliminacionom delu. "Evroliga je pokazala da postoji dobar format, nemamo ideju da menjamo format, kada se tiče Evrokupa, bilo je surovo, ali uzbudljivo u isto vreme. Kada smo napravili tu promenu, svesni smo bili da je potrebno strpljenje i da je to sjajna stvar. Rekli smo da je potrebno strpljenje i vreme za stabilizaciju. Prva reakcija od svih je da je surovo, ali odlično. Ako želimo to da potvrdimo, onda možete da vidite koliko klubova se javlja da postane deo takmičenja u sledećoj sezoni. Nikada nije bilo ovoliko zahteva. To je posledica toga, jer su klubovi videli da je interesantan format. Navijači žele tenziju, da sve bude zanimljivo. Nije uvek bitno da takmičenje bude fer, već da bude zanimljivo navijačima"

18 : 30 ODNOS SA FIBA Pričao je o odnosu sa FIBA i "prozorima" za reprezentacije. "Mi moramo da odlučimo šta je važno za evropsku košarku. FIBA ima tu odgovornost takođe. Ao pričamo o prozori, to je razgovor koji moramo da vodimo, nema potrebe da ponavljam jer to neće rešiti problem koji postoji sa mečevima reprezentacija. Ako se priča o prozorima, onda to nije pravi problem, već da postoje mnogo veći problemi."

18 : 25 LICENCA ZA DVA SRPSKA KLUBA? Hoće li dva srpska kluba dobiti višegodišnju licencu? "Ova regija je za nas veoma važna. Mogućnost da producira talente je unikatna u Evropi. Zbog toga je za nas važno da fokus bude na ovoj regiji. Činjenica da želimo da dođemo u situaciju gde su svi timovi u Evroligi sa istim statusom, a to je da to bude prioritet. Zato u naredne dve-tri godine želimo da se pridružimo makar pet ili sedam klubova, u zavisnosti od konačnog broja klubova, da svi budu u istom statusu kao 13 klubova koji su vlasnici. To je ideja koju moramo da implementiramo. Da probamo da identifikujemo prave kandidate na tržištu koje može da pomogne rastu košarke i lige. Beograd je naravno jedan od tih planova, imamo dva tima ovde. Nije nemoguće da imamo dva tima iz Beograda. Ne kažem da je lako. Nemamo mnogo tržišta sa dva tima. Ako spomenemo Nemačku, tu su Berlin i Minhen. Gledamo kako možemo da utičemo na rast tržišta. Beograd je u fokusu." Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 21 DA LI ĆE TIM IZ ABA IMATI SIGURNO MESTO? "Specijalne pozivnice se dodeljuju timu koji ima perspektivu iz ugla lige. Nije to uvek kompatibilno sa rankingom jedne lige, u ovom slučaju ABA lige. Ako je pitanje da li će dva tima iz ABA lige igrati u Evroligi biti sledeće sezone - da, moguće je. Šampion ABA lige će igrati u Evroligi sledeće sezone, ali ne postoji garancija za drugoplasirani tim, odnosno finalistu".

18 : 19 DA LI ĆE SRBIJA IMATI 2 TIMA U EVROLIGI? Hoće li Srbija imati dva tima u Evroligi? "Jedan scenario je da jedan tim osvojio ABA ligu, drugi Evrokup to je moglo da se desi ove godine, ali to nije slučaj. U budućnosti je sve moguće. Ova regija je veoma važna za nas, ne moram da pričam o tome previše. Beograd je za nas veliko tržište, zato smo ovde. Imamo tim koji se više godina takmičio u eliti, to je Crvena zvezda. Partizan se vratio, igra na visokom nivou. U budućnosti postoji mogućnost da budu oba tima u Evroligi. U zavisnosti od toga koliko timova ćemo imati u Evroligi. Ne očekujem da ćemo imati dva tima u Evroligi na stabilnoj bazi uskoro. U budućnosti je mogućnost"

18 : 17 SELERI KEP Prvo pitanje za Bertomeua je bilo o ograničernju plata, takozvanom "seleri kepu" kao NBA ligi. "Ako jedan tim ima da plati 12 miliona za nekoliko igrača, a neko drugi daje šest miliona to nije problem, pod uslovom da imaju prihode. Ako potroše 12, a mogu da zarade samo 8 onda je to problem. Zbog toga je stabilnost neophodna. Balans sa budžetom svuda postoji. Koncept je da se ne troši više od onoga što klubovi mogu da potroše i to je princip u mnogim sportovima. Ne želimo da utičemo na klubove individualno. Ugovori su tu, imaju vrednost, sve što želimo da uradimo jeste da troškovi budu u skladu sa zaradom. Ne postoji limit koliko jedan igrač može da dobije kao platu. Ako ima klub dva miliona za jednog igrača i može da mu da tu platu, to je u redu. Za sve ove promene je potrebno vreme, postoje strategije, razgovori. Predlog je da moramo da radimo na tome. Već imamo predlog, podelićemo ga sa klubovima, trajaće tri godine. Nije to ništa novo. Prvi put smo to ustanovili pre nekoliko godina. Postojao je period tranzicije i to je normalno."

18 : 14 BUDŽETI "Bitna stavka su budžeti. Neki klubovi imaju velike troškove, posebno na platama. Zato je neophodno da imamo stabilnost, da klubovi ne troše više para nego što mogu da priušte sebe. Ako se uporedimo sa pre pet-šest godina, sada je bolje, tada je bilo više klubova sa većim gubicima. Sada sam srećan da kažem da smo smanjili broj klubova, ali cilj mora da bude da svi budu stabilni i to mora da bude naš cilj. Ako nema stabilnosti, onda je problem sa celom ligom"

18 : 10 PLAN DA SVI KLUBOVI BUDU VLASNICI! "Naša budućnost je svetla, ali znamo da moramo da radimo na budućnosti i to je jedan od elemenata na kom radimo. Potrebne su i neke promene i uvek postoje prepreke na tom putu, ali je to jedini način da se napravi napredak. Gledmao kako možemo da unapredimo ovo takmičenje. Poenta je da moramo da razvijamo biznis za sve klubove i glavni stubovi su dva polja. Sada imamo 13 timova koji su stabilni i koji su tu, zato želimo da do sezone 2024/25 svi klubovi budu među vlasnicima. Moramo da vidimo gde želimo stabilne timove kao vlasnike i gde možemo da unapredimo biznis. Što se pre to uradi to će više pomoći. Francuska, Nemačka, a ne možemo da zaboravimio ni Veliku Britaniju. Tu su i Italija sa dosta prostora za napredak, kao i navijači. Podaci koje smo dobili pokazuju da je popularnost košarke porasla dosta u Francuskoj i Nemačkoj." Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 07 RUSKI TIMOVI I KAZNA "Svesni smo da moramo da donesemo odluku o ruskim timovima i učešću u Evroligi. Moramo da spremimo kalendar, da nemamo problem sa dvoranama, sa raznim problemima. Moramo da rešimo problem ruskih timova u sledećoj sezoni. Mogu da predvidim da je teško reći kako će ruski timovi moći da učestvuju. Ako to bude slučaj. Naša ideja je da dve vajld-karde dodele. Jedna pripada CSKA, druga timu iz VTB lige. To naravno ako ne mogu mogli da igraju. Ukoliko je to slučaj, onda ćemo klubovima predložiti da jednogodišnju kartu daju dvema ekipama da bi ostali u sadašnjem formatu".

18 : 05 SJAJNE UTAKMICE Bertomeu se prvo osvrnuo na dva polufinalna duela. "Ovo smo želeli, dve fantastične utakmice, sjajni timovi. Tu su bili i navijači što je za nas veoma važno. Na njihovu žalost tim za koji su navijali je izgubio."