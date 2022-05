Laso prasnuo u smijeh poslije jednog pitanja - pitaću suprugu! Španac napravio šou, pa spomenuo Zvezdu i Dončića!

Trener Real Madrida je bio odlično raspoložen na konferenciji za medije poslije plasmana u finale Evrolige.

Ima neka tajna veza između Beograda i Real Madrida. Drugi put u razmaku od četiri godine španski tim ima priliku da osvoji Evroligu. Te 2018. godine je u finalu pao Fenerbahče, sada će rival biti drugi turski tim - Efes. Ponovo u istoj dvorani.

Uprkos tome što je Barselona bila prvi favorit pred početak fajnal-fora i što je kao prvoplasirana završila ligaški deo sezone, to u derbiju ništa ne znači. Još jednom je "El klasiko" pokazao zašto je poseban, pošto je "kraljevski klub" pokazao mentalitet pobjednika i dvocifreni minus sa poluvremena pretvorio u plus i pobjedu na kraju.

Pablo Laso nije krio zadovoljstvo poslije velikog uspjeha, širok osmijeh na licu i odlično raspoloženje tokom razgovora sa novinarima u srpskoj prestonici. U jednom trenutku je prasnuo u smijeh, a spomenuo je i poraz od Crvene zvezde.

"Prvo bih da čestitam mom timu. Barsa nas je u drugoj dionici uništila, napravila je veliku razliku. Mi smo se popravili u drugom poluvremenu. Igrači su dobro razumjeli plan igre. Možda su neki poslije prvih 20 minuta mislili da je gotovo, ali smo mi nastavili da se borimo. Tražili smo najbolja rješenja na obje strane terena i pobijedili", rekao je Laso.

Dodatni problem za njegov tim dogodio se već u 52. sekundi utakmice kada se povrijedio Najdžel Vilijams-Gos.

"Nije lako kada se tako nešto dogodi, morate da reagujete. Kozer, Abalde, Rodrigez, Hanga, svi oni su kreirali igru, tražili najbolje lopte. Fabijen nam je donio možda i najvažnije poene kada je dao trojku, pa ukrao loptu za seriju 5:0, bili su to važni koševi za nas, znali smo da on može da se pokaže kada je najpotrebnije."

Kozeru prija Beograd, pošto je 2018. godine u meču za titulu sa Fenerbahčeom (85:80) bio najefikasniji sa 17 poena.

"Kozer ima dobar odnos sa ovim gradom, dobro je odigrao. Svetujem mu da kupi kuću ovdje, kada mu već tako dobro ide", našalio se Pablo.

Nastavio je potom da hvali svog igrača.

"Igrao je veoma dobro, uradio je sjajan posao. Vjerujem u svoj tim, držali su se i kada nije izgledalo dobro. Možeš da dobiješ ili izgubiš, da igraš dobro ili loše, ali moraš uvijek da vjeruješ i da se boriš. Oni su to učinili".



Na to je uslijedilo pitanje zbog kog je Laso prasnuo u smijeh - planira li i on da kupi kuću u Beogradu s obzirom na uspjehe koje ima u srpskoj prestonici?

"Ne znam, pitaću svoju suprugu. Hajde tako da kažemo", uspio je španski stručnjak da zaustavi smijeh i da odgovori.

Iznio je zatim niz pohvala na račun Beograda.

"Uvijek sam imao mnogo poštovanja prema ovom gradu, mnogo dobrih igrača je odavde, dobrih timova, ovo je grad košarke. Dugo sam u košarci i dolazak u Beograd je uvijek za mene nešto posebno. Ovdje smo bili šampioni Evrope, čeka nas novo finale i srećan sam. Beograd će godinama biti u mom srcu."

Spomenuo je potom i Crvenu zvezdu i utakmicu koju je njegov tim početkom marta izgubio u "Pioniru" (65:62).

"Izgubili smo meč od Zvezde, iako smo igrali dobro, pamtim taj duel. Promašivali smo otvorene šuteve, svi su promašivali. Bio sam bijesan, ako ne pogađate onda ne možete da pobijedite, takva je igra. Bio je to važan momenat da tim shvati razume šta mora da radi. Imam dobre igrače koji će pogađati, mi smo izgubili taj meč, jer smo mnogo promašivali, oni su igrali sjajno i moramo da im damo zasluge. Bio je to važan trenutak da shvatimo da moramo da igramo zajedno i da nećemo pobijediti ako ne igramo kao tim. Nije košarka samo davanje poena, da je tako bilo bi lako. Tu je odbrana, skokovi, asistencije, postavljanje blokova, mnogo stvari, to je dobra stvar o ovoj igri."

Pre trijumfa protiv Katalonaca, Real je imao pet uzastopnih poraza od tima Šarunasa Jasikevičijusa.

"Ne radi se o pobjedama ili porazima, Laso nije dobar ni zato što dobija niti je loš zato što gubi. Moram da činim svoj tim boljim. Iz mečeva koje smo igrali sa njima smo učili šta moramo da radimo protiv tako dobrog tima. Pokazali smo to sada, igrali smo solidno 40 minuta, tako mora da bude protiv svih timova."

Strateg Barse je na konferenciji istakao da je ljut na svoje igrače i naglasio je da je njihova loša odbrana kriva za 52 primljena poena u drugom poluvremenu.

"Napadački smo mi bili veoma dobri, nismo gubili mnogo lopti, znali smo kako moramo da napadnemo i nalazili smo igrače sa kojima smo mogli da stvorimo prednost. Dali smo 52 poena, ali ne osećam da smo odigrali neku strašno dobru partiju. Najviše smo patili u toj drugoj četvrtini, mada smo i tada dobro čitali njihovu odbranu, samo nismo pogađali. Kada se spomene Real ljudi uglavnom pričaju u ofanzivi, mada nismo ni toliko dobro napadali, samo smo pravili inteligentne poteze, zbog toga smo i uspjeli."

U prethodnom beogradskom finalu MVP je bio Luka Dončić, sada on neće biti u dresu Reala, ali Laso nije zabrinut.

"I tada sam trenirao tim Reala, ne samo Dončića. Naravno da volim Luku, pratim njegove partije i sve što radi, ali volim svoje igrače", zaključio je Laso.