Jasikevičijus ljut na igrače! Šaras poludio: Upozoravao sam na poluvremenu, pjevam istu pjesmu godinu dana

Šarunas Jasikevičijus je bio vidno ljut poslije poraza od Reala u polufinalu Evrolige.

Izvor: Twitter/screenshot/Twitter

Šarunas Jasikevičijus je doživio treći neuspjeh na fajnal-forovima. Sa Žalgirisom je završio kao treći, mada je tada bio potpuni autsajder. A, sa favorizovanom Barselonom prošle godine izgubio od Efesa u finalu, a reprize tog duela neće biti ove godine u "Areni". Za to se pobrinuo Real koji ih je pobijedio u srpskoj prestonici.

Poslije ovog meča su održane konferencije za medije, a tamo je strateg Katalonaca bio vidno iznerviran i bijesan na svoje izabranike. Imao je šta da im zamjeri, prije svega na zalaganju i lošoj igri. Otkrio je i da je na poluvremenu, kada su imali dvocifrenu prednost, upozoravao da se ne opuste i da će Real da se vrati.

Upravo to se i dogodilo. Madriđani su preokrenuli u nastavku i došli su do trijumfa i plasmana u finale na meč sa Efesom koji se igra u subotu. Barsa će istog dana igrati za treće mjesto sa Olimpijakos.

"Čestitam Realu. Dio našeg problema je bio nedostatak pažnje detaljima. Nismo radili ono što smo dogovorili. Teško je razumjeti da trener na fajnal-foru, na poluvrijeme ide sa 11 poena prednosti i da govori igračima da ne rade dobar posao. To sam im rekao u pauzi, da mi se ne sviđa kako smo igrali, mi smo pogodili neke šuteve, oni su dosta tada promašivali. U košarci se to obično izjednači. Pravili smo faulove uglavnom na njihovom šutu. Na kraju su oni ubacili svoje šuteve. Ako hoćete da igrate za pehar i primite 52 poena za poluvrijeme... Nedostajao je veći profesionalizam i veća žrtva. Veoma smo razočarani, nema sumnje u to. Mi smo bolji tim, nećemo igrati u finalu i to je realnost", rekao je Jasikevičijus.

Na konstataciju da su u napadu igrali samo Mirotić i Laprovitola, a da su ostali podbacili je žustro reagovao.

"Ne slažem se sa vama. Dali smo 83 poena, dovoljno da se dobije meč protiv mnogih rivala, posebno sa našom odbranom. Oni su nam dali 86, od toga dosta iz drugih napada, nedopustivo je. Moramo da vidimo brojke. Igrali smo loše i primili smo previše poena."

Ponovio je da je nedostajalo žrtvovanje.

"Vjerujem da je potrebna veća žrtva, posebno kod faulova. Poklonili smo im previše stvari u trećoj dionici, igrali smo sa postavom koja nije bila u problemu sa faulovima, nismo zaustavljali igru u tranziciju. Imali smo 11 poena prednosti u poluvremenu, pokušao sam da ih ubijedim da nismo dovoljno dobri, nisam uspio u tome. Želim i da se zahvalim navijačima što su došli. Nažalost, opet su vidjeli ono što nam se dešava dosta dugo. Stalno pričam da se neće ponoviti, ali se ponavlja. Poklanjamo mečeve, titule... Ova ekipa ima mnogo talenta, ali da primite 52 poena za poluvrijeme. Neozbiljno."

Iznerviralo ga je i pitanje medija o tome da li su se igrači opustili na poluvremenu kada su imali veliku prednost.

"Morate to da pitate njih da li su se opustili. Moj govor na poluvremenu je bio da ne radimo dobar posao. Možete li da zamislite trenera koji ima 11 poena prednosti da to govori. Poarije je promašio neke zicere, takve stvari vam se vrate. Oni su u drugom dijelu pogađali, nisam pripremio tim za ono što dolazi. Trener je uvijek najodgovorniji i u to nema sumnje. Ovo je fajnal-for, ovdje odrasli ljudi moraju da igraju, svi njih imaju, oni su ti koji odlučuju, oni su ti iks faktori. Vraćam se na isto, na detalje koji su odlučili. Jednostavno, nismo više 'ubice', nemamo taj 'ubilački instinkt'. Novinari iz Barselone su ovdje u sali i oni slušaju godinu i po dana ovu istu pjesmu koju pjevam."

Čeka njega i njegov tim duel sa grčkim velikanom koji će imati veliku podršku sa tribina.

"Kako da se oporavimo do tada? Moramo da napustimo dvoranu, da odspavamo, pa da se podignemo. Čeka nas težak meč, svi moraju da se pogledaju u ogledalo. Ne postoje formule. Svako treba da proba da shvati da ima još jedan bitan meč da se odigra i da se pokaže da smo naučili lekciju. Vidjećemo hoće li naučiti", zaključio je Jasikevičijus.