Ergin Ataman otkrio se detalje oko posljednjeg napada Efesa i trojke Micića.

Izvor: MN Press/Sport Klub/screenshot

Efes će imati priliku da odbrani titulu u Evroligi! U prvom polufinalnom duelu je poslije drame pobijedio Olimpijakos (77:74). Pobjedu je donio Vasilije Micić trojkom u posljednjoj sekundi. Njegov potez je brzo postao pravi hit. Oduševio je i Bogdana Bogdanovića, a rastužio Jorgosa Barcokasa.

Za razliku od grčkog tima koji je zbog Vase ostao u šoku, Ergin Ataman nije skidao osmijeh sa lica. Uživao je na konferenciji za medije dok je pričao o srpskom plejmejkeru i svemu što se izdešavalo na parketu u srpskoj prestonici.

Ataman je odgovarao na pitanja novinara, najveća pažnja je očekivano bila na Vasiliju i posljednjem napadu, a pored svega je turski stručnjak ispričao kako je odlučio da njemu da loptu u posljednjem napadu.

"Lijepo je pobijediti košem u posljednjoj sekundi, žao mi je zbog mog prijatelja Jorgosa. Prvi put sam vidio na nekom fajnal-foru da ovoliko ljudi dođe iz Atine. Bilo je nevjerovatno na tribinama. Nismo dobro počeli meč, Barcokasove defanzivne strategije su djelovale, napravio je pritisak na Miciću i Larkinu. Nismo se snašli, sve dok se Brajant nije pojavio. Napali smo Slukasa, Dorsija, Šejn je dao proigrao, posebno u tranziciji. Ali, onda se Larkin povrijedio, pa je morao da izađe na nekoliko minuta, nije bio u ritmu kad se vratio. Micić se umorio, pa smo u posljednjih pet-šest napada imali loše napade. Vasa je dao koš. Treću godinu zaredom igramo finale, nije loše, ali smo mi ovdje došli po trofej, ne samo po finale", nasmijao se Ataman.

Vidi opis Otkrio zašto je Miciću dao loptu - nije mu rekao da šutira! Trener Efesa priznao šta je tražio Vasi u posljednjem napadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Na posljednjem tajm-autu je pozvao napad na Micića.

"Htjeli smo da iskoristimo cijeli napad, zato smo počeli sa svoje polovine. Bilo je neizvjesno, pričao sam sa igračima i rekao sam im da napadnemo u posljednjih pet-šest sekundi i da kontrolišemo posljednji produžetak i da napadnemo Vezenkova. Izabrali smo Micića jer je Larkin imao problem sa grčom, nije mogao da napadne. Nisam Vasi rekao da šutira, već da procijeni i 'pročita' situaciju, možda da napadne, jer su oni bili u bonusu, da ide unutra. Šutirao je, pogodio. Promašili smo neke lakše šuteve, on je taj pogodio i to je košarka. U Atini smo poslije produžetka izgubili od njih kad je Slukas dao trojku uz zvuk sirene, sada smo mi dobili."

Uvjeren je da će ovo biti dobro za samopouzdanje i srpskog igrača i cijelog tima.

"Nikada igračima ne govorim da ne šutiraju ili da dodaju ili nešto tako. Oni igraju, oni moraju da procijene situaciju, bolje osjećaju to na terenu. Ja mogu da procijenim ko ima 'vrelu ruku'. To je njegovo samopouzdanje. Micić je promašivao neke šuteve na početku sezone, žalili su se neki tada što šutira toliko, rekao sam tada ljudima da je prošle godine pogađao takve šuteve, pustite ga da pogađa. Donosio je neke pogrešne odluke prije toga, ali ako pogodite takav šut onda je odluka dobra. Nije to bio neki moj specijalan posao kao trenera, već Micićeva odluka."

Vidi opis Otkrio zašto je Miciću dao loptu - nije mu rekao da šutira! Trener Efesa priznao šta je tražio Vasi u posljednjem napadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: MN PRESS Br. slika: 32 32 / 32

Veliku pažnju odbrane imao je Kostas Slukas.

"Bilo je važno igrati dobru odbranu na Slukasu, on je najvažniji šraf u napadu Olimpijakosa, distribucija lopte je sjajna, dobre pasove šalje za Vezenkova, Papanikolau. Pazili smo na njegov način, dodavanja. Rizikovali smo neke šuteve sa perimetra. Osim nekoliko napada na početku, nismo im dozvoljavali da igraju u piku previše. Mučili smo se da zaustavimo Fala, pa smo se promijenili u drugom dijelu, uveli smo i Danstona i Singltona i tu smo defanzivno napravili dobar posao. Brajant jedan od najvažnijih igrača za nas, pošto je Barcokas imao strategiju za veliki pritisak na Miciću i Larkinu. Brajant je bio tu. Ja smatram da je moj tim među najboljima u Evropi, ali je na vama novinarima da to procijenite i da kažete."

Za titulu će igrati protiv pobjednika meča između Real Madrida i Barselone.

"El Klasiko je velika utakmica, poštujem oba tima, veliki klubovi, veliki treneri. Nisam završio dva meča sa Barsom u ligaškom dijelu, isključen sam na oba meča. Za mene će biti posebna motivacija ako bude to Barsa da završim meč sa peharom", zaključio je Ataman.