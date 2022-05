Nemam ja te fore, ja sam srpski mentalitet! Vasa Micić o trojci za istoriju - "Samo sam čekao posljednju sekundu"

"Nisam htio da im opet dam šansu", rekao je Micić poslije spektakularne pobjede u polufinalu Fajnal-fora.

Vasilije Micić dao je čudesnu trojku u posljednjoj sekundi polufinala Evrolige u Štark areni. Tim hicem za pamćenje donio je Efesu pobjedu protiv Olimpijakosa i uveo aktuelnog prvaka Evrolige u finale protiv Reala ili Barselone.

U svom rodnom gradu, Vasa je još jednom pokazao zašto je najbolji plejmejker u Evropi i bombom u posljednjoj sekundi oduševio navijače Efesa i neutralne ljubitelje košarke. Poslije meča je bio najtraženiji u miks zoni.

"Iskreno, ne znam šta mi je prolazilo kroz glavu. Vratila mi se samo situacija kada sam u Pireju šutnuo rano. Slična je situacija bila kao i danas, pa nisam htio da im dam šansu da opet pogode zadnji šut. Tako da mi je jedino u glavi bilo da šutnem u posljednjoj sekundi, pa ako uđe uđe. Ušlo je...", nasmijao se Vasa.

Na pitanje da li je imao stav "Not in my house" ("ne u mojoj kući"), Micić je odgovorio odrično.

"Nemam ja te fore, ja sam više srpski mentalitet. Trudim se stvarno da ostanem fokusiran do kraja, pogotovo jer sam osjetio bol u trenutku, pa sam pokušao da nađem ritam. Da ne ispadne da tražim izgovor. Ali na kraju sam našao način. Vidio sam gdje su problemi, i oni su bili jako iscrpljeni na kraju, pa sam pokušavao da pročitam igru bolje, i pored promašenih šuteva".

