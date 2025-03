"Svi hvalite Jokića, a ja sam mu kum i niko me ne pominje": Zaboravljeni NBA as se javio iz Mongolije, ljut je

Nekadašnja NBA zvijezda Demarkus Kazins ne osjeća dovoljno priznanja za to kako je igrao u svoje vrijeme.

Nekadašnji NBA centar Demarkus Kazins (34) smatra da mu niko ne priznaje da je bio "Nikola Jokić" prije Nikole Jokića. U svom, direktnom stilu rekao je da je bio među prvim centrima koji su bili i plejmejkeri, poenteri i sve što je potrebno ekipi.

"Apsolutno ne želim da bilo šta oduzimam Jokiću. On je jedan jedini. A kada dođe do razgovora o modernim centrima koje danas gledamo i koje danas hvalimo, ja sam njihov 'kum'. I neće da mi odaju priznanje za to, što je u redu", kazao je Kazins.

Svojevremeno Ol-star i peti "pik" na NBA draftu 2010. bio je lider Sakramento Kingsa sedam godina i u tom timu pružao partije karijere do odluke generalnog menadžera Vlada Divca da ga trejduje. I ne može se reći da je Srbin pogriješio, jer Kingsi nijednom sa Kazinsom nisu uspjeli da uđu u plej-of, a njegova karijera je strmoglavo krenula nadole prije svega zbog prečestih problema sa povredama.

Igrao je potom za Nju Orleans, Golden Stejt, Hjuston, Kliperse, Milvoki, a posljednju epizodu u NBA ligi imao je upravo u Denveru uz Nikolu Jokića, sa kojim je igrao 29 utakmica.

"Ako neće da mi odaju priznanje, sam ću to uraditi. Znam šta sam uradio za ovu igru. Prvi sam centar koji je ostvarivao trip-dabl. Prvi sam centar koji je šutirao trojke. Imao sam tripl-dablove kada su igrali sa dvojicom visokih igrača u reketu, kada su postojali i krilni centar i centar. To sam radio", kazao je Kazins.

I zaista, Kazins jeste u Kingsima iz godine u godinu povećavao broj šuteva za tri poena sa osam trojki u takmičarskoj 2014/15, pa do 210 pokušaja za tri u sezoni 2015/16. Najavio je i na taj način šta ćemo gledati od centara u budućnosti, jer je zaista tačno da je bio veoma spretan.

Kazins je kroz NBA karijeru imao devet tripl-dabl nastupa, ali zbog velikog broja povreda nije uspio da ostane na tom nivou i u poznim igračkim godinama. Sada igra u Mongoliji.