Meloun objasnio kako je Denver pobijedio bez Jokića: Računao je na samo devet igrača i uspio da sruši Golden Stejt

Majkl Meloun je objasnio kako je Denver pobijedio bez Nikole Jokića, Džamala Marija i Kristijana Brauna.

Denver nije mogao da računa na Nikolu Jokića, ali je i pored toga uspio da upiše važnu pobjedu nad Golden Stejtom. Poslije meča govorio je i trener Majkl Meloun o izostanku najboljeg igrača svog tima i kako je zadovoljan preprekama koje je tim iz Kolorada prešao. Posebno je istakao igru Erona Gordona, ali se potrudio da svih devet igrača, na koje je mogao da računa, posebno istakne.

A kakav je osjećaj poslije važne pobjede bez vodećeg igrača bio Majkl Meloun je rekao: "Izvanredan. Znate, ne mogu biti ponosniji na ekipu. Doživjeli smo težak poraz prije neko veče od Vašingtona i sada imamo ovu utakmicu u kojoj smo bili bez tri startera. I sve što sam tražio od momaka je da se samo takmiče. Momci su prihvatili plan igre, izašli su i radili to na veoma visokom nivou. Rasel Vestbruk je zabilježio tripl-dabl (12-12-16), Eron Gordon imao 38 poena, Majkl Porter dabl-dabl (21 p 10 sk)", istakao je Meloun.

Ipak, nisu oni bili jedini koji su doprinijeli. Spomenuo je Meloun i Hantera Tajsona i Spensera Džonsa: "Onda imate momke poput Tajsona i Džonsa, koji su imali nevjerovatan doprinos da se pobijedi tim na gostujućem terenu, gdje igraju mnogo bolje nego bilo gdje drugdje. I mislim da je odbrana Votsona bila izvanredna", rekao je.

Bilo je Meleounu važno da istakne i igru Vlatka Čančara i Spensera Džonsa: "Obojica su bili izvanredni. Vlatka nisam spomenuo, ovo su bili prvi minuti koje je odigrao, imao je osam skokova, dvije asistencije. A Spenser, on je kidao u Dži ligi. Spenser je stvarno dobro šutirao u Dži ligi, ali njegova fizička struktura, njegova odbrana - to je ono što volite."

"Njegova škola je bila u blizini, išao je u nju i kad se vrati igra utakmicu na nacionalnoj televiziji i pomogne nam da je pobijedimo. U ovo doba godine, pobjede su važne i znamo šta nas čeka - ostatak ovog putovanja. Zbog toga morate da idete korak po korak i ne mogu biti ponosniji na ovu ekipu."

Kako je Denver pobijedio bez Nikole Jokića?

Majkl Meloun nije mogao da računa na trojicu startnih igrača i to je bio veliki udarac za tim iz Kolorada. Međutim, prema riječima trenera Melouna igrači su shvatili važnost meča i jednostavno nisu imali izbora - igrali su potpuno fokusirani.

Ipak, susret nije bio lak bez Nikole Jokića. "Vjerujem da igrači shvataju kako je to kad nemate trostrukog MVP koji daje 30 poena po noći. Nemate Džamala Mareja koji ima 20 poena, nemate Brauna koji je tranzicioni igrač broj jedan u ligi. Pa, to znači da moramo da igramo jako, tvrdo i to smo radili 48 minuta. Imali smo 22 izgubljene lopte, mi to ne volimo, ali momci su sve ostavili na tom terenu."

Bilo je mnogo momaka koji su igrali, možda i preko svojih granica. "Majkl Porter je odigrao 41 minut. Rasel Vestbruk je odigrao 42. Eron Gordon je igrao 37. Pejton je igrao 35. Tako da smo tražili mnogo od igrača i zato sam tako zahvalan na pobjedi."

"Imali smo 32 asistencije, što je nevjerovatan broj kada nemate Nikolu i Džamala. Osjećao sam disciplinu plana igre tamo gdje treba da bude. To je nešto o čemu mnogo pričamo u posljednje vrijeme - moramo da budemo mnogo disciplinovaniji u svom pristupu i stvarima koje radimo i u napadu i u defanzivi."

Na kraju, trener je još dodao: "Bez obzira da li Nikola igra ili ne igra, moraš da igraš odbranu, moraš da budeš disciplinovan i momci koji su mogli da igraju večeras, svih njih devet, je to pokazalo i nadamo se da ćemo moći da vratimo Nikolu, Džamala, Brauna što je prije moguće, ali dok se oni ne vrate, postoje prilike da svi drugi izađu", zaključio je Meloun.