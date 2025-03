"Cijeli tim pokušava da pomogne Gordonu": Meloun progovorio o strašnoj tragediji svog igrača i kako je prevazilazi

Majkl Meloun je poslije pobjede Denvera posebno pohvalio igru Erona Gordona.

Denver je pobijedio Golden Stejt 114:105 na domaćem terenu, a učinio je to bez pomoći Nikole Jokića. Baš o tome je poslije važnog trijumfa govorio i trener tima iz Kolorada Majk Meloun, posebnu pažnju poklonio je Eronu Gordonu koji je bio najefikasniji igrač tima.

Eron Gordon ubacio 38 poena za 37 minuta, tome je pridodao i šest skokova i tri asistencije. A ono na čemu je trener Meloun insistirao bila je njegova mentalna snaga. Gordon je doživio strašnu tragediju prošle godine, kad je 30. maja njegov brat Dru poginuo u saobraćajnoj nesreći.

"Imao sam nekoliko sjajnih razgovora sa Gordonom tokom cijele sezone i generalno. Znate, on je mlad košarkaš. Zbog porodice i zbog brata pokušava da prevazilazi sve prepreke i da bude tu za sve u svojoj porodici. A to nije lako. I to je važno, pa čovječe, moramo da izađemo tamo i da budeš naš moćni napadač, naš najnesebičniji igrač u NBA", bio je jasan Meloun.

"Jednostavno nemam šta drugo da dodam osim ljubavi i poštovanja prema Eronu Gordonu. Mi pokušavamo da mu pomognemo da prođe kroz sve ovo što ga je zadesilo. Oduševljen sam zbog njegovog povratka i njegovom igrom", rekao je o Gordonu Meloun.

Ko je bio Gordonov brat?

Dru Gordon je javnosti u Srbiji bio poznat kao igrač Partizana, pošto je crno-bijeli dres nosio u sezoni 2012/13 i na 10 evroligaških mečeva bilježio je 9,1 poen i 7,5 skokova. Nakon toga je igrao za Dinamo Sasari, Banvit, Lijetuvos Ritas, Zenit, Zjelonu Goru, Avtodor, Budiveljnik i Lokomotivu Kubanj.

Tog 30. maja svijet je potresla vijest o saobraćajnoj nesreći Gordona u 33. godini. Do udesa je došlo kada je prešao u suprotnu traku usljed nerazjašnjenih okolnosti i tom prilikom se sudario sa putničkim vozilom.

Početkom nove sezone mlađi brat Eron promijenio je broj dresa. Dotada je nosio 50, ali je ove godine, u znak sjećanja na tragično preminulog brata, zadužio broj 32.