"Prijatelju, to nije pitanje za mene": Jokić bez dlake na jeziku, ribao tim kao nikada

Srpski košarkaš Nikola Jokić vrlo nezadovoljan poslije još jednog poraza Denvera. Nije se ustručavao ni od toga da riba svoj tim.

Nikola Jokić postigao je ove sezone 96 poena u dva meča protiv Vašingtona i doživio je dva neprijatna poraza. Nakon što je u decembru malo bilo 56 poena, sada se ispostavilo da ni sa Jokićevih 40 ne može da se garantuje pobjeda Denvera, pošto su Vizardsi trojkom u posljednjoj sekundi preko Džordana Pula došli do trijumfa (126:123).

Udaljilo je to Denver od njegovih ambicija, trenutno je tek četvrti na tabeli, što znači da Jokića i saigrače čeka daleko teži posao u plej-ofu. Međutim, Nikola Jokić o tome neće ni da razmišlja, jasno mu je da čak i da su pobijedili da ih čekaju muke pošto, kako sam kaže, igraju jako loše u posljednje vrijeme, tako da ako to ne isprave neće se dobro provesti u najvažnijem dijelu sezone. Zbog toga je održao vrlo burnu konferenciju za medije.

"U godini kada smo osvojili titulu, izgubili smo na kraju sezone dve-tri utakmice koje nismo smjeli, ali... Ne možemo ovako da igramo niti da budemo komforni da ćemo proći u plej-of. Srećni smo što smo treći ili koji već na tabeli Zapada. Ne igramo dobro. Nadam se da ćemo shvatiti šta treba da radimo", rekao je Jokić koji je sebi u bradu procijedio: "Ili nećemo".

Bio je vrlo nervozan Jokić, vidjeli smo da je sve vrijeme "cupkao" dok je razgovarao sa medijima i nije štedio svoj tim: "Da li sam ja frustriran? Vidite, nisam iznenađen. Imali smo dobar period od 10-15 utakmica, ali u posljednje vrijeme ne igramo dobro, ni ove utakmice koje smo dobili. Nisam iznenađen jer smo mi ovakvi od kada sam u Denveru. Dobijamo jake utakmice, dok gubimo od lošijih. Ne bih to da prihvatim, ali gledam da ne budem opterećen time. Hoću da budemo konzistentniji nego što smo sada", bile su jasne Jokićeve riječi.

Može li Denver da bolje u plej-ofu?

Istakao je da bi platili mnogo novca kada bi im neko dao odgovor na pitanje kako da budu konzistentniji i da ne gube ovakve mečeve, dok je potom upitan i da li je moguće pronaći balans u odbrani - da li više da misle o reketu ili šutiranju trojki kod svog protivnika, što ga je zbunilo i usmjerio je na Melouna: "Prijatelju, mislim da to nije pitanje za mene".

Može li Denver ipak da promijeni utisak u plej-ofu? Ako pitate Jokića, ne treba da čeka do tada: "Ono što si u regularnom dijelu sezone, to si u plej-ofu. Ne može samo da se pritisne dugme i to promijeni. Ja ne vjerujem u to", kazao je Jokić koji je upitan i da li vjeruje da Denver može da pobjeđuje u plej-ofu uprkos tome: "Mislim da možemo da pobjeđujemo u plej-ofu, to možemo, ali to nije kako hoćemo. Nije dobro. Možda je i dobro, ko zna".