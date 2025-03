"Ljudi moji, platio je privatni avion bez pitanja": Dvojica Partizanovih asova su do kraja ostali uz Andriju

Andrija Delibašić je otkrio da su mu u najtežim danima Saša Ilić i Danko Lazović bili najveća podrška.

Tužne vijest u svijetu fudbala - bivši igrač Partizana Andrija Delibašić preminuo je u Crnoj Gori. Legendarnom igraču je u martu 2023. dijagnostikovan tumor na mozgu, a zatim je otkrio i ko je bio njegov oslonac u tim teškim danima.

Nekoliko mjeseci nakon otkrivene bolesti, Delibašić se prvi put oglasio o tome. Otkrio je tada da su uz njega bili porodica i prijatelji, a glavni akcenat stavio je na bivše kolege iz Partizana - Sašu Ilića i Danka Lazovića.

"Oni su sa suprugama Jovanom i Tijanom, sve vrijeme bili tu. Saša je imao obaveze u Sofiji, ali tu je. Ne znam ni danas kojim kanalima su Tijana i Jovana uspijevale da dođu u posjetu, do bolničke postelje donesu hranu koju su same kuvale", prenio je Meridijan iz Crne Gore.

"Znaš, to su neke stvari za cijeli život… Familija, razumije se, to je posebna vrsta ljubavi. Bezgranična", rekao je. A onda je dodao: "A Danko... Ljudi moji, pa on je bez pitanja, organizovao i platio prevoz privatnim avionom iz Podgorice za Beograd", otkrio je tada.

Na kraju, mogao je samo da konstatuje da je "parni valjak" bio tačka koja ih je sve spojila. "Ne bih da djelujem ne znam ni sam kako, ali saberi, oduzmi, sve nas je spojio fudbal. I Partizan", zaključio je legendarni igrač.

Delibašić je u Partizan stigao kao jako mlad, sa svega 14 godina iz matične Sutjeske iz rodnog Nikšića. U Partizanu je igrao devet godina, od kojih je pet proveo u prvom timu, a sve to bilo je dovoljno da ostavi neizbrisiv trag.

Tokom karijere još je igrao i za Majorku, Benfiku, Bragu, AEK, Beira-Mair, Sosijedad, Erkules, Rajo Valjekano, Račaburi sa Tajlanda i za Sutjesku, u kojoj je 2015. završio karijeru.