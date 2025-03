"Svi moji snovi ostvareni su u Partizanu": Andrija je bio dijete crno-bijelih koje je samo htjelo da otrči na Jug

Tužan dan za sve ljubitelje fudbala i posebno za navijače Partizana. Preminuo je Andrija Delibašić.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji as Partizana Andrija Delibašić preminuo je u 44. godini od raka. Bolest mu se vratila prošle godine nakon što ju je jednom pobijedio i nažalost nije uspio da to ponovi. Prošle godine je u intervjuu za FK Partizan govorio o svom liječenju.

"Najgore je prošlo, osjećam se dobro, slušam i pratim šta mi govore doktori. U tom segmentu sam dosta disciplinovan kao i kada sam bio igrač. Na tri mjeseca imam snimanja i za sada je sve kako treba i nadam se da će tako i nastaviti."

Nezaboravne su njegove partije u sezoni 2003/04, kada je bio predvodnik napada crno-bijelih u grupnoj fazi Lige šampiona i u njoj dao tri gola, dva protiv Porta Žozea Murinja i jedan protiv Olimpika iz Marseja, tada predvođenog Didijeom Drogbom.

"Lotar Mateus nas tjerao da primamo pivo, nije to slučajno"

Izvor: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

"Juče smo Saša Ilić, Srđan Radonjić i ja pominjali tu etapu kod Lotara, kako nam je svima u karijeri pomogao i otvorio put. Anegdota je istinita, poslije pobjede protiv Lucerna 3:0 u Švajcarskoj, po povratku u hotel svi smo bili umorni, posebno mladi igrači, jedva smo čekali da spavamo, ali je Lotar rekao da svi moramo da ostanemo. Odjednom je Marko Vjetrović rekao da svi moraju da ostanu i da popiju po jedno pivo. To je bila naredba i obaveza svima nama koji nismo bili tada obožavaoci žestokih pića. Morali smo na silu, ali Lotar je rekao da ko želi da ostane može da ostane sa njim. Tim stvarima nas je kupovao. Ostao sam sa Kraljem, Ćirkovićem i na kraju je završeno kupanjem u 4 ujutru u jezeru. Sve je to on radio planski."

U Ligi šampiona se sreo sa velikanima

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

"Tada sam izbaksuzirao da će biti Real Madrid, ali nije se ispostavilo tako. Zbog Reala su se zapostavile tada ostale ekipe, nije se pričalo ni o Marseju, Partizanu, 'galaktikosi' su bili neprevaziđeni te godine, bio je to putujući cirkus, svi su kupovali karte i dolazili samo da bi ih vidjeli. Ali nama je poslije Njukasla bilo skroz svejedno ko će doći, Real Madrid, Barselona, ko god."

"Ušli smo u sve te utakmice nevjerovatno spremni, pogotovo tu prvu protiv Porta, poslije i Real Madrid. Ostao mi je žal, obilježio sam tu Ligu šampiona golovima, ali sam i kod nekih navijača tragičar, kao i kod samog Lotara koliko sam čuo, jer sam dobio taj crveni karton protiv Marseja. Svega je bilo, nezaboravnih šest mjeseci, to ostaje urezano do kraja života."

Od djetinjstva sanjao samo Partizan

Izvor: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

"Kada sam došao ovdje, imao sam jedini san da postignem gol pred punim stadionom i da otrčim na jug. To se desilo na prvoj utakmici Lige šampiona protiv Porta. Poslije toga u životu što se tiče sportskih ambicija pala je glad, jer znaš kad zacrtaš cilj odmalena, dođeš ovdje sa 14, u glavi ti je samo to. Ostvario mi se taj san i uz dodatno samopouzdanje poslije toga je sve išlo kao niz vodu - Njukasl, golovi u Ligi šampiona..."