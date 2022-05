Nikad ne želite to, ali OK Vaso, uradi to! Larkina pitali o onom šutu, on priznao - Samo mu je jedno bilo u mislima!

Šejn Larkin i Vasilije Micić su sa razlogom najubojitiji duo Evrope.

Fajnal for Evrolige u Beogradu nije razočarao, ponudio je pravi spektakl! U oba meča polufinala vidjeli smo mečeve na jednu loptu, a posebno će se pamtiti meč Efesa i Olimpijakosa koji je riješio Vasilije Micić.

Trener Ergin Ataman nacrtao je akciju za njega, a srpski plejmejker je trojkom odveo svoj tim u finale. Pred posljednji trening pred finale novinare je zanimalo kako je Šejn Larkin vidio tu situaciju.

"Nikad ne želite da dođe do toga, uvijek je dobro da imate sigurno vođstvo na kraju meča, ali ako ako i dođe do toga imamo samopouzdanja da možemo to da riješimo", rekao je Larkin.

Sljedeće pitanje je bilo kako se on osjećao kada je Micić dobio loptu?

"Osjećao sam se dobro, osjećao sam se samopouzdano jer je on sjajan igrač u ovoj ligi već nekoliko godina i već je ranije pokazao da može da pogodi te šuteve. Ja sam sjedioo i razmišljao: 'Ok, Vaso, odvedi nas u finale!'", otkrio je on.

Amerikanac se osvrnuo i na komentar samog Vasilija Micića da bi on imao potpuno povjerenje i da je Larkin uzeo tu loptu i probao da riješi meč.

"To je dobra stvar kod nas dvojice, imamo najveće moguće povjerenje jedan u drugog. Od prve sezone otkako igramo zajedno do sada zajedno smo rasli, razvijali se, sada smo sjajan duo i kao što ste rekli jednako smo sigurni i ako je lopta kod mene i ako je kod njega", objasnio je Larkin.

Takođe je naglasio da nisu samo njih dvojica sposobna da iskoče u ovakvim situacijama, već da to može da pođe za rukom i drugim saigračima.

"Mi samo igramo našu igru jer znamo da uvijek ima drugih igrača koji mogu da iskoče. Juče je to bio Elajdža. Da je neko pitao da li će Elajdža biti drugi najbolji strijelac našeg tima kladim se da niko to ne bi rekao. Znamo da imamo mnogo talentovanih igrača koji u ovakvim momentima mogu da iskoče", završio je Larkin.

