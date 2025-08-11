Obrt oko Zvezdinog meča u Superligi: Nema odlaganja duela sa Čukaričkim

Iako se pričalo o odlaganju utakmice 6. kola između Crvene zvezde i Čukaričkog, od toga neće biti ništa.

Izvor: MN PRESS

Iako su se pojavile informacije da će Crvena zvezda odložiti meč 6. kola Superlige protiv Čukaričkog, to se ipak neće dogoditi, prenio je "Mozzart Sport".

Zvezda bi u slučaju plasmana u plej-of Lige šampiona mogla da traži da se ta utakmica odloži, ali klub je odlučio da će ipak igrati. U predviđenom terminu za meč Crvena zvezda će izaći i na mečeve protiv Mladosti u Lučanima i protiv Čukaričkog, što znači da će igrati u "jačem" ritmu pred odlučujuće mečeve Lige šampiona (Pafos i Dinamo Kijev su opcija).

Crvena zvezda je inače pravo na jedno odlaganje iskoristila u pretprošlom kolu, kada je trebalo da igra sa Vojvodinom u Novom Sadu, tako da zajedno sa "lalama" ima meč manje.

Utakmice su odlagali i ostali srpski predstavnici u Evropi - Partizan, Radnički 1923 i Novi Pazar.

