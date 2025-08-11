Obrt oko Zvezdinog meča u Superligi: Nema odlaganja duela sa Čukaričkim

Iako se pričalo o odlaganju utakmice 6. kola između Crvene zvezde i Čukaričkog, od toga neće biti ništa.
Iako su se pojavile informacije da će Crvena zvezda odložiti meč 6. kola Superlige protiv Čukaričkog, to se ipak neće dogoditi, prenio je "Mozzart Sport".
Zvezda bi u slučaju plasmana u plej-of Lige šampiona mogla da traži da se ta utakmica odloži, ali klub je odlučio da će ipak igrati. U predviđenom terminu za meč Crvena zvezda će izaći i na mečeve protiv Mladosti u Lučanima i protiv Čukaričkog, što znači da će igrati u "jačem" ritmu pred odlučujuće mečeve Lige šampiona (Pafos i Dinamo Kijev su opcija).
Crvena zvezda je inače pravo na jedno odlaganje iskoristila u pretprošlom kolu, kada je trebalo da igra sa Vojvodinom u Novom Sadu, tako da zajedno sa "lalama" ima meč manje.
Utakmice su odlagali i ostali srpski predstavnici u Evropi - Partizan, Radnički 1923 i Novi Pazar.
