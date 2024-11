"Zvao me i nisam se javio, kad me neko razočara...": Mihajlović vanbračnom sinu dao prezime, ali jedno nije oprostio

Siniša Mihajlović sa bolom u glasu je govorio o svom odnosu sa vanbračnim sinom Markom Mihajlovićem.

Slavni srpski fudbaler Siniša Mihajlović je za sobom ostavio brojnu porodicu - iz braka sa suprugom Arijnom čak petoro djece, Virdžiniju, Viktoriju, Dušana, Miroslava i Nikolasa. Prije nego što je stupio u vezu i brak sa poznatom voditeljkom, Mihajlović je iz jedne ljubavi u Italiji dobio i sina Marka Mihajlovića.

"Imam sina iz vanbračne veze. Priznao sam očinstvo i preuzeo obavezu da ga izdržavam i školujem. Ali, do sada sam ćutao o tome. Bilo mi je teško, srce mi se kidalo svaki put kada bih pomislio na njega", rekao je Miha.

Dok je srpski "bombarder" sa ogromnim uspjehom igrao za Sampdoriju, Lacio, Inter, reprezentaciju i osvajao titule, obarao rekorde, sve to vrijeme nije imao kontakt sa sinom. Zacrtao je od početka da će ga upoznati tek kada Marko postane punoljetan.

"Morao sam da budem čvrst i istrajem u namjeri da se ne viđamo do njegovog punoljetstva kako bismo onda, kao odrasli ljudi, pričali o svemu, izgradili čvrst odnos lišen nesporazuma proisteklih iz mladalačkih, nezrelih postupaka", ispričao je Siniša 2004. godine u ispovijesti za "Gloriju".

Dok je Marko konstantno pitao majku da ga konačno upozna sa ocem, to se nije događalo. Za to vrijeme, Miha je u sebi veoma patio i o tome je javno govorio. "To saznanje me je pogađalo. Noćima nisam mogao da spavam svaki put kada bih čuo da je na pola metra od televizora kao hipnotisan gledao moju utakmicu. Stalno je tražio od majke da se upozna", rekao je Siniša Mihajlović.

Konačni susret se dogodio krajem 2004. godine, kada je Marko došao u Milano i na aerodromu vidio svog oca. Potrčali su jedan drugom u susret, a "Sportski žurnal" je pisao da je Marko sve vrijeme govorio ocu "papa, papa". Bilo je to pred utakmicu Intera protiv Breše 19. decembra 2004, kada je Mihajlović obećao sinu da će za njega dati gol.

Kada je postigao gol, bio je vidljivo emotivan i samo je Dejan Stanković znao za Mihajlovićevu tajnu. "Bog je bio na mojoj strani, hvala mu. Deki Stanković je znao sve, zato mi je i prvi dotrčao u zagrljaj pošto je lopta završila u mreži", pričao je Siniša Mihajlović o golu koji mu je bio jedan od najdražih u karijeri.

U narednim godinama Mha i Marko izgradili su odnos kakav je "bombarder iz Borova" i želio.

U jednom intervjuu za hrvatske medije, Siniša je priznao i to da je redovno uplaćivao novac na račun sina i da je na svaki način vršio svoje propisane obaveze. "Marko živi sa majkom u Milanu. Od momenta kada je došao na svijet ima moje prezime, prima alimentaciju, ima svoje osiguranje. Sad je napunio 18 godina i ima na knjižici 500 hiljada evra koje sam ja uplaćivao svakog mjeseca, vidimo se, sve je u redu", rekao je Mihajlović.

Međutim, u godinama prije svoje prerane smrti u borbi protiv leukemije, Mihajlović je sa gorčinom u glasu govorio i o tome da njegov odnos sa vanbračnim sinom nije bio idealan.

"Žao mi je zbog toga. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, zadržao ga, ali ga nisam odgajio. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Nismo se čuli godinu dana. Zvaću ga kad budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vrijeme", kazao je Miha.

Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine, a Marko je bio na sahrani u Rimu sa braćom i sestrama.