"Ja sam arhitekta Pari Sen Žermena, sad se tamo jede kavijar": Ibra u svom stilu, još pamti riječi Žoze Murinja

Legendarni napadač Zlatan Ibrahimović podsjetio se najzanimljivijih momenata u italijanskom fudbalu gdje je igrao za tri najveća rivala - Milan, Inter i Juventus.

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ispričao je anegdotu nepoznatu javnosti u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića. On je prešao iz Intera u Barselonu 2009. godine, a tadašnji trener "neroazura" Žoze Murinjo mu je rekao da pravi veliku grešku. Kasnije se ispostavilo da je bio u pravu. Ubrzo se vratio u Italiju preko Milana i tamo pronašao novi dom. Iako nije želio da pređe u novi projekat Pari Sen Žermen itamo je ostavio veliki trag.

Ibrahimović je bio željan izazova, donio je odluku prije konsultacije sa trenerom, a kada je otišao Inter je osvojio Ligu šampiona, što mu je Murinjo i rekao na rastanku.

Kažem ja Murinju: Slušaj, idem u Barselonu.

Murinjo: Ne, ne ideš.

Zlatan: Da, idem. Hoću da osvojim Ligu šampiona.

Murinjo: Ove godine pobijedićemo mi, ne Barselona.

Zlatan sumira: I pobijedi. Rekao mi je godinu prije da će to da se desi. Respekt.

Nakon Barselone vratio se u italijanski fudbal i to preko Milana gdje je doživio najljepše momente karijere. Tamo je i rekao konačno "zbogom" fudbalu.

Igrao je u tri najveća italijanska kluba - Milan, Inter i Juventus. "Milan u tom momentu nije dvije godine pobijedio Inter. Imaju igrače Gatuzo, Pirlo, Nesta, Sedorf, Nesta, Zambrota. Igrači koji su na kraju karijera, Ibra je taj koji može da ih izvadi. Ja došao sa svojim mentalitetom, nisam bio srećan što igram, oni su mi dali želju da igra. Vratilo mi se da sam živ", rekao je Ibra.

Nije želio da ide u Pariz, što je objasnio na slikovit način. "Nisam htio da idem u Pariz, oni su me prodali zbog para. Nije to bila moja želja, htio sam da ostanem. Osjetio sam se živim, srećan sam, neću da idem. Za tri nedjelje Mino me zove, odmah sam znao da se nešto dešava. Pariz", rekao je i dodao:

"Igram pred 80.000 ljudi na stadionu i u Seriji A. Serija A je u tom momentu bila najbolja liga na svijetu, šta da radim ovdje? Na stadionu ima 5.000 ljudi. Onda su mi objasnili projekat, da hoće da investiraju i naprave ekipu. Mino mi je rekao da Milan neće biti kao nekad. To mi je bio čelendž da postane svjetski klub. Sad je lako, sad svi hoće u Pariz. Za svaki projekat treba arhitekta, ja sam to bio u Parizu. Sad svako ko dođe jede kavijar, a ja sam jeo šnicle", jasan je bio Ibrahimović.

