logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam arhitekta Pari Sen Žermena, sad se tamo jede kavijar": Ibra u svom stilu, još pamti riječi Žoze Murinja

"Ja sam arhitekta Pari Sen Žermena, sad se tamo jede kavijar": Ibra u svom stilu, još pamti riječi Žoze Murinja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Legendarni napadač Zlatan Ibrahimović podsjetio se najzanimljivijih momenata u italijanskom fudbalu gdje je igrao za tri najveća rivala - Milan, Inter i Juventus.

zlatan ibrahimovic ispricao anegdotu sa murinjom Izvor: (Ne)uspjeh prvaka/Youtube/Printscreen

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ispričao je anegdotu nepoznatu javnosti u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića. On je prešao iz Intera u Barselonu 2009. godine, a tadašnji trener "neroazura" Žoze Murinjo mu je rekao da pravi veliku grešku. Kasnije se ispostavilo da je bio u pravu. Ubrzo se vratio u Italiju preko Milana i tamo pronašao novi dom. Iako nije želio da pređe u novi projekat Pari Sen Žermen itamo je ostavio veliki trag.

Ibrahimović je bio željan izazova, donio je odluku prije konsultacije sa trenerom, a kada je otišao Inter je osvojio Ligu šampiona, što mu je Murinjo i rekao na rastanku.

  • Kažem ja Murinju: Slušaj, idem u Barselonu.
  • Murinjo: Ne, ne ideš.
  • Zlatan: Da, idem. Hoću da osvojim Ligu šampiona.
  • Murinjo: Ove godine pobijedićemo mi, ne Barselona.
  • Zlatan sumira: I pobijedi. Rekao mi je godinu prije da će to da se desi. Respekt.

Nakon Barselone vratio se u italijanski fudbal i to preko Milana gdje je doživio najljepše momente karijere. Tamo je i rekao konačno "zbogom" fudbalu.

Igrao je u tri najveća italijanska kluba - Milan, Inter i Juventus. "Milan u tom momentu nije dvije godine pobijedio Inter. Imaju igrače Gatuzo, Pirlo, Nesta, Sedorf, Nesta, Zambrota. Igrači koji su na kraju karijera, Ibra je taj koji može da ih izvadi. Ja došao sa svojim mentalitetom, nisam bio srećan što igram, oni su mi dali želju da igra. Vratilo mi se da sam živ", rekao je Ibra.

Nije želio da ide u Pariz, što je objasnio na slikovit način. "Nisam htio da idem u Pariz, oni su me prodali zbog para. Nije to bila moja želja, htio sam da ostanem. Osjetio sam se živim, srećan sam, neću da idem. Za tri nedjelje Mino me zove, odmah sam znao da se nešto dešava. Pariz", rekao je i dodao:

"Igram pred 80.000 ljudi na stadionu i u Seriji A. Serija A je u tom momentu bila najbolja liga na svijetu, šta da radim ovdje? Na stadionu ima 5.000 ljudi. Onda su mi objasnili projekat, da hoće da investiraju i naprave ekipu. Mino mi je rekao da Milan neće biti kao nekad. To mi je bio čelendž da postane svjetski klub. Sad je lako, sad svi hoće u Pariz. Za svaki projekat treba arhitekta, ja sam to bio u Parizu. Sad svako ko dođe jede kavijar, a ja sam jeo šnicle", jasan je bio Ibrahimović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:42
Zlatan o Murinju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Žoze Murinjo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC