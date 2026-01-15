logo
Poraz Srbije na startu Eura: Cijeli meč "topili" minus 0

Srbija je poražena od Španije na startu Evropskog prvenstva u rukometu.

Srbija je poražena od Španije 29:27 (19:15) na startu Evropskog prvensta u rukometu.

Loše je krenula Srbija na startu, trebalo im je tri minuta da postignemo gol i to tek sa sedam metara, a kada je Abel Serdio fauliran na sedam metara i Borzaš isključen bilo je 3:1 u petom minutu. Prvi gol iz igre dao je Marsenić, ali je odmah isključen i imali su u sedmom minutu dva igrača manje.

Uspjeli su da se vrate, čak i pored greške Seradilje dođu do igrača više, ali poslije dva promašena sedmerca Nemanje Ilića bilo je 7:3 za Španiju i u 12. minutu zvao je Raul Gonzales tajmaut. Nakon odmora su uspjeli da dođu na dva gola minusa (9:7), ali je onda u posljednjih deset minuta mladi Markus Fis razbio odbranu Srbije, a u napadu su pravili veliki broj tehničkih grešaka za 16:11. Na kraju su s obzirom na igru mogli biti i srećni sa 19:15 na kraju.

Na startu drugog dijela dobro je krenula Srbija defanzivno, a onda se desio možda ključni momenat. Na 20:17 smo umjesto gola u kontri videli promašaj zicera od strane Kojadinovića i otišla je Španija na 21:17. Uspijevala je Španija da drži prednost, vratili su se na 10 minuta do kraja na 25:22, a onda je Raul Gonzales prvi put digao Uroša Mitrovića sa klupe.

Krenula je Srbija da igra sedam na šest, a poslije gola Vanje Ilića bilo je 26:24. Ipak nije Srbija uspjela da se snađe u toj igri i kada se otišlo na 28:24 na četiri minuta do kraja vidjelo se da nema šanse. Ipak uspjeli su da se približimo na 29:27, ali ne bliže od toga.

19:39

KRAJ

Poraz Srbije rezultatom 29:27.

19:37

TAJMAUT!

Ukrala je Srbija loptu, ali je suđen faul. Tajmaut Španije!

19:31

Još minut! 29:27 za Španiju

Dejan Milosavlejv skida ziver Serdiju, a Kojadinović udara u Seradilju. Ni isključenje... Na dva minuta do kraja napada Srbija sa dva pivota i Kukić daje gol! Da li će ga priznati? Hoće!

19:27

55. minut: 7 na 6, jako loše... 27:24

Aleks Dušebajev iz teškog ugla za 27:24, a onda ipak lopta ostaje za Srbiju kada je ispala Kojadinoviću. Brani Borzašu Ernandez i djeluje da je ovo gotovo.

19:24

53. minut: Loš napad! 26:24

Odigrala je Srbija sedam na šest, Pešmalbek je fauliran i vidjeli smo sedmerac. Vanja Ilić daje gol za 26:24! Fis se probijao, a onda je Srbija krenula u napad. Dodić je pogodio Sergeja Ernandeza...

19:20

52. minut: Iznenađenje raula! 26:23

Zaustavlja Tarafeta golom nalet našeg tima, a onda je Pešmalbek fauliran na crti. Vanja Ilić daje gol za 26:23. Uhvaćen je Tarafeta i Serdio je udario Milosavljeva.

Ulazi Uroš Mitrović i Raul Gonzales traži tajmaut.

19:16

50. minut: 25:22

Cepelin za Darka Đikića za 25:21, ali ne znači to puno Srbiji ako ne uhvati priključak. Blokiran Kasado, a sjajan šut Borzaša sa podloge i u 50. minutu je 25:22.

19:12

48. minut: Opet promašuje Ilić...

Milosavljev je uhvatio Dušebajeva, a Dodić sa lijevog beka pogađa za 23:20. Sedmerac sa druge strane i Fernandez pogađa za 24:20. Nemanja Ilić opet promašuje sa krila.

19:12

45. minut: 23:19

Aleks Dušebajev od Milosavljeva u gol, a Đukić vraća na 22:19. Ponovo Dušebajev pogađa za 23:19, a Kojadinović je zaustavljen u kontri. Pasivan napad Srbije.

19:08

41. minut: Ima nade! 21:18

Zicer promašuje Kojadinović u 39. minutu, ali Bioska skida zicer i sada je 21:17. Havijer Rodrigez ide na hlađenje dva minuta, ali Borzaš daje loptu u ruke rivalu. Krade loptu i Borzaš u kontri pogađa za 21:18.

19:03

36. minut: Dva minuta golmanu? 20:17

Odbranila se Srbija, a onda Dodiča hvataju Španci. Dajemo gol za 20:17 sa igračem manje ipak i sada djeluje da ima neke nade. Vladimir Cupara je isključen jer nije predao loptu Špancima na vrijeme

18:54

Drugo poluvrijeme: Odmah VAR! 20:16

Na svu muku prvi napad ima Španija i odmah Kasado pogađa - 20:15. Bioska skida sedmerac Đukiću, a onda Uroš Borzaš daje jako težak gol!

Ipak Borzaš kači rivala po vratu i poslije gledanja snimka ipak je sedmerac i isključenje.

18:47

Ko je klinac koji ne da mira Srbiji?

Markos Fis je visok 192 centimetra, ima 18 godina, rođen je 1. aprila 2007. godine. Za sada igra za Granoljers, a sin je čuvenog Hulija Fisa, Kubanca koji je prvo godinama nastupao za Kubu, a zatim i za Španiju. Igrao je za Bidasou, Sijudad Real, Valjadolid i Logronjo, a sin mu je rođen u Španiji. Za razliku od tate koji je lijevi, sin je desni bek.

18:39

POLUVRIJEME: Španija vodi 19:15

Španija poslije pirueten Kojadinovića i brzog gola Odriozole vodi 19:14. Daje gol Vanja Ilić i idemo na poluvrijeme! 19:15.

18:32

29. minut: Španija drži vođstvo

Darko Đukić konačno daje gol za 16:12, a onda dobija isključenje. Sjajan šut Tarafete za 17:12. Pešmalbek pogađa poslije piruete na crti - 17:13. Kokica Barufeta - 18:13.

18:30

26. minut: Treći gol Fisa! 16:11

Sjajna asistencija i gol Pešmalbeka za 14:11, ali na crti Serdio daje zicer 15:11. Faul u napadu Pešmalbeka, a Fis daje gol sa 9 metara za 16:11.

18:26

24. minut: Nema priključka... 14:10

Čudo od djeteta Markus Fis daje prvi gol na velikom takmičenju, a onda gubi loptu Srbija. Ide Španija na 13:9, a Uroš Kojadinović smješta loptu iznad glave - 13:10. Kasado ima top u ruci - 14:10.

18:27

22. minut: Drži se Srbija! 11:9

Kakav gol Jana Tarafete - 10:7 i sada vidimo Vanju Ilića u timu. Sjajan pas Kukića i sedmerac na Đukiću. Vanja Ilić prolazi pored Sergeja Ernandeza za 10:8.

Serdio kao duh na crti. - 11:8. Darko Đukić uzima novi sedmerac i pogađa.

18:18

17. minut: Nemanja Ilić mora napolje... 9:7

Sjajna odbrana Srbije, a Kojadinović spušta ruku za 8:6. Borzaš je iz velike daljine uspio da vrati, a onda je Milosavljev odbranio Garsiandoji. Nemanja Ilić promašuje zicer...

18:15

14. minut: Evo Marse! 8:5

Novi sedmerac i sada ga pogađa Darko Đukić za 7:4. Sa dva pivota Španija dolazi do prostora i pogađa za 8:4. Prolazi Kukić ali je fauliran, ali je dodao do Marsenića za 8:5.

18:11

11. minut: Šta radi Ilić? 7:3

Tarafetin gol poništava Kojadinović 5:3. Pešmalbek dobija žuti karton, a Guri pušta ruku za 6:3. Brz napad Srbije stopiran, a onda je Borzaš fauliran za sedam metara. Drugi sedmerac brani Bioska Iliću...

Tarafeta pogađa i sada su već jako daleko...

18:08

8. minut: Promašaj! 4:2

Dodić je izvukao novi napad za Srbiju i potrošili su isključenje za Borzaša. Ipak, ukrao je Seradilja na prazan gol za 4:2. Umjesto kontre Španaca lopta se odbila i Seradilja je isključen. Promašili je Srbija sedmerac...

18:07

7. minut: Dva igrača manje! 3:1

Abel Serdio je faulran, a Uroš Borzaš ide dva minuta napolje. Drugi gol Fomez Abelja za 3:1, ali prvi gol iz igre za Srbiju daje Marsenić. A onda dobija dva minuta Marsenić zbog ometanja...Guri promašuje sam pored golmana.

18:04

4. minut: Prvi gol za Srbiju! 2:1

Dodić ne dodaje ka crti, ali krade Srbija loptu i ide u kontru. Dodić je fauliran i sa sedam metara prvi gol na prvenstvu daje Nemanja Ilić.

18:05

Krenulo je! 2:0 za Španiju

Prvi napadi loši sa obje strane, a onda se Kojadinovič probijao. Napad i vodi Španija preko krila u kontri. Novi loš napad Srbije, a onda Gomez Abeljo pogađa.

17:57

Igrači izlaze na teren

Kreće ludilo u "Boksen" areni, gledaćemo najbolje rukometaše Srbije protiv velikana Španije. 

17:33

Evo sastava Srbije!

Srbija će igrati bez golmana Andreja Trnavca, pivota Ivana Mićića i lijevog beka Veljka Popovića. Nastupiće u sastavu: Milosavljev, Cupara, Borzaš, Tasić, Damjanović, Vanja i Nemanja Ilić, Kukić, Dodić, Đukić, Vorkapić, Kojadinović, Mitrović, Marsenić, Pešmalbek, Jevtić

17:21

Šta je rekao kapiten pred ovo prvenstvo?

Pročitajte intervju sa Mijajlom Marsenićem pred ovo prvenstvo.

17:19

Španija iznenadila!

Nema Danijela Dušebajeva i Viktora Romera u sastavu za večerašnji meč. Malo ko je ovo očekivao.

17:00

Šta je rekao Rodrigo Korales?

Proslavljeni reprezentativac "crvene furije" Rodrigo Korales u razgovoru za MONDO analizirao je selekcije Srbije i Španije pred njihov duel na EURU i naveo šta bi mogao da bude problem za "orlove".

16:59

Ko igra za Srbiju?

  • GOLMANI: Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt) i Andrej Trnavac (Partizan)
  • LIJEVA KRILA: Nemanja Iić (Tuluz) i Vanja Ilić (Šartr)
  • DESNA KRILA: Darko Đukić (Ohrid) i Vukašin Vorkapić (Vojvodina)
  • LIJEVI BEKOVI: Uroš Borzaš (Alkaloid), Veljko Popović (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo) i Aljoša Damjanović (Partizan)
  • SREDNJI BEKOVI: Lazar Kukić (PIK Seged) i Stefan Dodić (Vojvodina)
  • DESNI BEKOVI: Uroš Kojadinović (Tuluz) i Uroš Mitrović (Vardar)
  • PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Marko Jevtić (Bidasoa Irun) i Ivan Mićić (Partizan)
16:57

Srbija počinje na Evropskom prvenstvu

Dočekali smo i januar i novo veliko rukometno takmičenje. Od 18 časova Srbija igra prvi meč na prvenstvu sa Španijom.

