Srbija je poražena od Španije 29:27 (19:15) na startu Evropskog prvensta u rukometu.
Loše je krenula Srbija na startu, trebalo im je tri minuta da postignemo gol i to tek sa sedam metara, a kada je Abel Serdio fauliran na sedam metara i Borzaš isključen bilo je 3:1 u petom minutu. Prvi gol iz igre dao je Marsenić, ali je odmah isključen i imali su u sedmom minutu dva igrača manje.
Uspjeli su da se vrate, čak i pored greške Seradilje dođu do igrača više, ali poslije dva promašena sedmerca Nemanje Ilića bilo je 7:3 za Španiju i u 12. minutu zvao je Raul Gonzales tajmaut. Nakon odmora su uspjeli da dođu na dva gola minusa (9:7), ali je onda u posljednjih deset minuta mladi Markus Fis razbio odbranu Srbije, a u napadu su pravili veliki broj tehničkih grešaka za 16:11. Na kraju su s obzirom na igru mogli biti i srećni sa 19:15 na kraju.
Na startu drugog dijela dobro je krenula Srbija defanzivno, a onda se desio možda ključni momenat. Na 20:17 smo umjesto gola u kontri videli promašaj zicera od strane Kojadinovića i otišla je Španija na 21:17. Uspijevala je Španija da drži prednost, vratili su se na 10 minuta do kraja na 25:22, a onda je Raul Gonzales prvi put digao Uroša Mitrovića sa klupe.
Krenula je Srbija da igra sedam na šest, a poslije gola Vanje Ilića bilo je 26:24. Ipak nije Srbija uspjela da se snađe u toj igri i kada se otišlo na 28:24 na četiri minuta do kraja vidjelo se da nema šanse. Ipak uspjeli su da se približimo na 29:27, ali ne bliže od toga.
KRAJ
TAJMAUT!
Ukrala je Srbija loptu, ali je suđen faul. Tajmaut Španije!
Još minut! 29:27 za Španiju
Dejan Milosavlejv skida ziver Serdiju, a Kojadinović udara u Seradilju. Ni isključenje... Na dva minuta do kraja napada Srbija sa dva pivota i Kukić daje gol! Da li će ga priznati? Hoće!
55. minut: 7 na 6, jako loše... 27:24
Aleks Dušebajev iz teškog ugla za 27:24, a onda ipak lopta ostaje za Srbiju kada je ispala Kojadinoviću. Brani Borzašu Ernandez i djeluje da je ovo gotovo.
53. minut: Loš napad! 26:24
Odigrala je Srbija sedam na šest, Pešmalbek je fauliran i vidjeli smo sedmerac. Vanja Ilić daje gol za 26:24! Fis se probijao, a onda je Srbija krenula u napad. Dodić je pogodio Sergeja Ernandeza...
52. minut: Iznenađenje raula! 26:23
Zaustavlja Tarafeta golom nalet našeg tima, a onda je Pešmalbek fauliran na crti. Vanja Ilić daje gol za 26:23. Uhvaćen je Tarafeta i Serdio je udario Milosavljeva.
Ulazi Uroš Mitrović i Raul Gonzales traži tajmaut.
50. minut: 25:22
Cepelin za Darka Đikića za 25:21, ali ne znači to puno Srbiji ako ne uhvati priključak. Blokiran Kasado, a sjajan šut Borzaša sa podloge i u 50. minutu je 25:22.
48. minut: Opet promašuje Ilić...
Milosavljev je uhvatio Dušebajeva, a Dodić sa lijevog beka pogađa za 23:20. Sedmerac sa druge strane i Fernandez pogađa za 24:20. Nemanja Ilić opet promašuje sa krila.
45. minut: 23:19
Aleks Dušebajev od Milosavljeva u gol, a Đukić vraća na 22:19. Ponovo Dušebajev pogađa za 23:19, a Kojadinović je zaustavljen u kontri. Pasivan napad Srbije.
41. minut: Ima nade! 21:18
Zicer promašuje Kojadinović u 39. minutu, ali Bioska skida zicer i sada je 21:17. Havijer Rodrigez ide na hlađenje dva minuta, ali Borzaš daje loptu u ruke rivalu. Krade loptu i Borzaš u kontri pogađa za 21:18.
36. minut: Dva minuta golmanu? 20:17
Odbranila se Srbija, a onda Dodiča hvataju Španci. Dajemo gol za 20:17 sa igračem manje ipak i sada djeluje da ima neke nade. Vladimir Cupara je isključen jer nije predao loptu Špancima na vrijeme
Drugo poluvrijeme: Odmah VAR! 20:16
Na svu muku prvi napad ima Španija i odmah Kasado pogađa - 20:15. Bioska skida sedmerac Đukiću, a onda Uroš Borzaš daje jako težak gol!
Ipak Borzaš kači rivala po vratu i poslije gledanja snimka ipak je sedmerac i isključenje.
Ko je klinac koji ne da mira Srbiji?
Markos Fis je visok 192 centimetra, ima 18 godina, rođen je 1. aprila 2007. godine. Za sada igra za Granoljers, a sin je čuvenog Hulija Fisa, Kubanca koji je prvo godinama nastupao za Kubu, a zatim i za Španiju. Igrao je za Bidasou, Sijudad Real, Valjadolid i Logronjo, a sin mu je rođen u Španiji. Za razliku od tate koji je lijevi, sin je desni bek.Izvor: KENTA JÖNSSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
POLUVRIJEME: Španija vodi 19:15
Španija poslije pirueten Kojadinovića i brzog gola Odriozole vodi 19:14. Daje gol Vanja Ilić i idemo na poluvrijeme! 19:15.
29. minut: Španija drži vođstvo
Darko Đukić konačno daje gol za 16:12, a onda dobija isključenje. Sjajan šut Tarafete za 17:12. Pešmalbek pogađa poslije piruete na crti - 17:13. Kokica Barufeta - 18:13.
26. minut: Treći gol Fisa! 16:11
Sjajna asistencija i gol Pešmalbeka za 14:11, ali na crti Serdio daje zicer 15:11. Faul u napadu Pešmalbeka, a Fis daje gol sa 9 metara za 16:11.
24. minut: Nema priključka... 14:10
Čudo od djeteta Markus Fis daje prvi gol na velikom takmičenju, a onda gubi loptu Srbija. Ide Španija na 13:9, a Uroš Kojadinović smješta loptu iznad glave - 13:10. Kasado ima top u ruci - 14:10.
22. minut: Drži se Srbija! 11:9
Kakav gol Jana Tarafete - 10:7 i sada vidimo Vanju Ilića u timu. Sjajan pas Kukića i sedmerac na Đukiću. Vanja Ilić prolazi pored Sergeja Ernandeza za 10:8.
Serdio kao duh na crti. - 11:8. Darko Đukić uzima novi sedmerac i pogađa.
17. minut: Nemanja Ilić mora napolje... 9:7
Sjajna odbrana Srbije, a Kojadinović spušta ruku za 8:6. Borzaš je iz velike daljine uspio da vrati, a onda je Milosavljev odbranio Garsiandoji. Nemanja Ilić promašuje zicer...
14. minut: Evo Marse! 8:5
Novi sedmerac i sada ga pogađa Darko Đukić za 7:4. Sa dva pivota Španija dolazi do prostora i pogađa za 8:4. Prolazi Kukić ali je fauliran, ali je dodao do Marsenića za 8:5.Izvor: MN PRESS
11. minut: Šta radi Ilić? 7:3
Tarafetin gol poništava Kojadinović 5:3. Pešmalbek dobija žuti karton, a Guri pušta ruku za 6:3. Brz napad Srbije stopiran, a onda je Borzaš fauliran za sedam metara. Drugi sedmerac brani Bioska Iliću...
Tarafeta pogađa i sada su već jako daleko...
8. minut: Promašaj! 4:2
Dodić je izvukao novi napad za Srbiju i potrošili su isključenje za Borzaša. Ipak, ukrao je Seradilja na prazan gol za 4:2. Umjesto kontre Španaca lopta se odbila i Seradilja je isključen. Promašili je Srbija sedmerac...
7. minut: Dva igrača manje! 3:1
Abel Serdio je faulran, a Uroš Borzaš ide dva minuta napolje. Drugi gol Fomez Abelja za 3:1, ali prvi gol iz igre za Srbiju daje Marsenić. A onda dobija dva minuta Marsenić zbog ometanja...Guri promašuje sam pored golmana.
4. minut: Prvi gol za Srbiju! 2:1
Dodić ne dodaje ka crti, ali krade Srbija loptu i ide u kontru. Dodić je fauliran i sa sedam metara prvi gol na prvenstvu daje Nemanja Ilić.Izvor: MN PRESS
Krenulo je! 2:0 za Španiju
Prvi napadi loši sa obje strane, a onda se Kojadinovič probijao. Napad i vodi Španija preko krila u kontri. Novi loš napad Srbije, a onda Gomez Abeljo pogađa.
Igrači izlaze na teren
Kreće ludilo u "Boksen" areni, gledaćemo najbolje rukometaše Srbije protiv velikana Španije.
Evo sastava Srbije!
Srbija će igrati bez golmana Andreja Trnavca, pivota Ivana Mićića i lijevog beka Veljka Popovića. Nastupiće u sastavu: Milosavljev, Cupara, Borzaš, Tasić, Damjanović, Vanja i Nemanja Ilić, Kukić, Dodić, Đukić, Vorkapić, Kojadinović, Mitrović, Marsenić, Pešmalbek, Jevtić
Šta je rekao kapiten pred ovo prvenstvo?
Pročitajte intervju sa Mijajlom Marsenićem pred ovo prvenstvo.
Španija iznenadila!
Nema Danijela Dušebajeva i Viktora Romera u sastavu za večerašnji meč. Malo ko je ovo očekivao.
Victor Romero and Daniel Dujshebaev deselected in the Spanish team tonight.#handballpic.twitter.com/h99eFMi2HB— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)January 15, 2026
Šta je rekao Rodrigo Korales?
Proslavljeni reprezentativac "crvene furije" Rodrigo Korales u razgovoru za MONDO analizirao je selekcije Srbije i Španije pred njihov duel na EURU i naveo šta bi mogao da bude problem za "orlove".
Ko igra za Srbiju?
- GOLMANI: Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt) i Andrej Trnavac (Partizan)
- LIJEVA KRILA: Nemanja Iić (Tuluz) i Vanja Ilić (Šartr)
- DESNA KRILA: Darko Đukić (Ohrid) i Vukašin Vorkapić (Vojvodina)
- LIJEVI BEKOVI: Uroš Borzaš (Alkaloid), Veljko Popović (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo) i Aljoša Damjanović (Partizan)
- SREDNJI BEKOVI: Lazar Kukić (PIK Seged) i Stefan Dodić (Vojvodina)
- DESNI BEKOVI: Uroš Kojadinović (Tuluz) i Uroš Mitrović (Vardar)
- PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Marko Jevtić (Bidasoa Irun) i Ivan Mićić (Partizan)
Srbija počinje na Evropskom prvenstvu
Dočekali smo i januar i novo veliko rukometno takmičenje. Od 18 časova Srbija igra prvi meč na prvenstvu sa Španijom.