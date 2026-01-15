Srbija je poražena od Španije na startu Evropskog prvenstva u rukometu.

Srbija je poražena od Španije 29:27 (19:15) na startu Evropskog prvensta u rukometu.

Loše je krenula Srbija na startu, trebalo im je tri minuta da postignemo gol i to tek sa sedam metara, a kada je Abel Serdio fauliran na sedam metara i Borzaš isključen bilo je 3:1 u petom minutu. Prvi gol iz igre dao je Marsenić, ali je odmah isključen i imali su u sedmom minutu dva igrača manje.

Uspjeli su da se vrate, čak i pored greške Seradilje dođu do igrača više, ali poslije dva promašena sedmerca Nemanje Ilića bilo je 7:3 za Španiju i u 12. minutu zvao je Raul Gonzales tajmaut. Nakon odmora su uspjeli da dođu na dva gola minusa (9:7), ali je onda u posljednjih deset minuta mladi Markus Fis razbio odbranu Srbije, a u napadu su pravili veliki broj tehničkih grešaka za 16:11. Na kraju su s obzirom na igru mogli biti i srećni sa 19:15 na kraju.

Na startu drugog dijela dobro je krenula Srbija defanzivno, a onda se desio možda ključni momenat. Na 20:17 smo umjesto gola u kontri videli promašaj zicera od strane Kojadinovića i otišla je Španija na 21:17. Uspijevala je Španija da drži prednost, vratili su se na 10 minuta do kraja na 25:22, a onda je Raul Gonzales prvi put digao Uroša Mitrovića sa klupe.

Krenula je Srbija da igra sedam na šest, a poslije gola Vanje Ilića bilo je 26:24. Ipak nije Srbija uspjela da se snađe u toj igri i kada se otišlo na 28:24 na četiri minuta do kraja vidjelo se da nema šanse. Ipak uspjeli su da se približimo na 29:27, ali ne bliže od toga.