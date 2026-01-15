"Vi igrate anti-rukomet": Bura u grupi Srbije, provokacije i prije nego što je počelo EP

Pred meč Austrije i Njemačke, koje su u grupi sa Srbijom, došlo je do provokacija pred sam početak Evropskog prvenstva u rukometu.

Danas počinje Evropsko prvenstvu u rukometu, a kao što je poznato Srbija će igrati u vrlo komplikovanoj grupi "A" zajedno sa Nemačkom, Španijom i Austrijom u kojoj je "vruće" i prije nego što je takmičenje počelo. Prvo će na teren Srbija i Španija (18.00), što će biti posebno uzbudljivo jer će srpski selektor Raul Gonzales pokušati da zaustavi svoju reprezentaciju, dok je još napetije pred meč Austrije i Njemačke.

Otkud rivalstvo? Pa, recimo da je za to "kriv" njemački golman Andreas Volf. Uoči utakmice koja se igra večeras od 20.30, porasle su tenzije zbog kojih će Austrijanci željeti da mu se osvete.

"Vi igrate anti-rukomet"

"Austrija igra apsolutni anti-rukomet. Niko to ne želi da gleda. Jako je neatraktivno, čak i za nas igrače", rekao je Volf za "Bild" i time pecnuo svoje večerašnje protivnike, vjerujući da će time uspjeti da ih dodatno isprovocira i natjera da iz nervoze uđu u nove greške.

Kada je čuo te riječi, kapiten Austrije Mikola Bilik (29), inače Volfov saigrač u njemačkom Kilu, ljutito je reagovao: "Jednostavno smatram da se to moglo izreći s malo više poštovanja ili bolje upakovati, odnosno smatra da je izbor riječi mogao biti drugačiji. Opet, tako je to, to je i Volf i to ga na neki način čini posebnim. Za nas to shvatam vrlo, vrlo pozitivno jer je to dolilo mnogo ulja na vatru", rekao je Bilik.

Zbog ove izjave reagovao je i Bilikov saigrač Lukas Huteček koga su pogodile ove Volfove riječi: "Baš me briga šta taj Volf misli o našem načinu igre", izjavio je igrač Austrije.

"Njemačka je rukometna zemlja broj jedan i to je uvijek nacija na koju se gleda, pogotovo jer s Bundesligom imaju najjaču ligu na svijetu. Svaki igrač sanja o igranju u Bundesligi. Živim u Njemačkoj, to je jednostavno nešto posebno i zato mislim da smo još malo motivisaniji nego inače", naglasio je on.

Zašto je Volf napao Austriju?

Riječi njemačkog golmana Andreasa Volfa odnose se na sklonost austrijske reprezentacije da tokom napada zamijeni golmana sedmim igračem u polju kako bi stvorila brojčanu prednost. To im nekada donese dobre stvari, ali s druge strane utakmicu i te kako čini nezanimljivom, ako izgube loptu i protivnik gađa na prazan gol.