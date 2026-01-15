Pogrešna zastava Srbije na Evropskom prvenstvu: Nezapamćen skandal na početku turnira

Nevjerovatan propust organizatora Evropskog prvenstva, koji nije istakao pravu zastavu Srbije.

Izvor: RTS/ printscreen

Rukometna reprezentacija Srbije počela je takmičenje na Evropskom prvenstvu utakmicom protiv Španije, a već na samom startu turnira akteri smo velikog skandala. Dok je intonirana himna Srbije, a rukometaši pjevali "Bože pravde", Danci su prikazali pogrešnu zastavu Srbije!

Bila je to trobojka sa grbom na kojem je dvoglavi orao, ali bilo je i nekih veoma čudnih crnih detalja koji se inače ne nalaze na zvaničnoj zastavi Srbije. Odakle Dancima ideja da to tako treba da bude - pojma nemamo. Jasno je da će u narednim danima morati da stigne nekakvo objašnjenje, a i da se ispravi ovaj propust organizatora Evropskog prvenstva.

Izvor: RTS/Screenshoot

Pitanje je da li su na ove detalje obratili pažnju srpski rukometaši, koji su se fokusirali na meč protiv Španije u prvom kolu Evropskog prvenstva, ali je neko u hali morao da primijeti šta se dešava. Srbija bi morala da zatraži od organizatora turnira pojašnjenje ove situacije, prije narednog meča i novog isticanja zastave.