logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogrešna zastava Srbije na Evropskom prvenstvu: Nezapamćen skandal na početku turnira

Pogrešna zastava Srbije na Evropskom prvenstvu: Nezapamćen skandal na početku turnira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nevjerovatan propust organizatora Evropskog prvenstva, koji nije istakao pravu zastavu Srbije.

Pogrešna zastava Srbije na Evropskom prvenstvu u rukometu Izvor: RTS/ printscreen

Rukometna reprezentacija Srbije počela je takmičenje na Evropskom prvenstvu utakmicom protiv Španije, a već na samom startu turnira akteri smo velikog skandala. Dok je intonirana himna Srbije, a rukometaši pjevali "Bože pravde", Danci su prikazali pogrešnu zastavu Srbije!

Bila je to trobojka sa grbom na kojem je dvoglavi orao, ali bilo je i nekih veoma čudnih crnih detalja koji se inače ne nalaze na zvaničnoj zastavi Srbije. Odakle Dancima ideja da to tako treba da bude - pojma nemamo. Jasno je da će u narednim danima morati da stigne nekakvo objašnjenje, a i da se ispravi ovaj propust organizatora Evropskog prvenstva.

Izvor: RTS/Screenshoot

Pitanje je da li su na ove detalje obratili pažnju srpski rukometaši, koji su se fokusirali na meč protiv Španije u prvom kolu Evropskog prvenstva, ali je neko u hali morao da primijeti šta se dešava. Srbija bi morala da zatraži od organizatora turnira pojašnjenje ove situacije, prije narednog meča i novog isticanja zastave.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Evropsko prvenstvo Srbija orlovi EHF EURO zastava

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC