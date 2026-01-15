Selektoru Srbije rekli da ga igrači nisu poslušali: Pogledajte njegovu reakciju kada je čuo šta su rekli

Selektor Srbije Raul Gonzales istakao je da razumije greške svojih igrača i zašto nije ispoštovan plan za meč sa Španijom.

Srbija je loše otvorila Evropsko prvenstvo, odmah dozvolila Španiji da ode na veliku razliku i na kraju je izgubila na otvaranju 29:27 (16:11). Selektor Raul Gonzales je istakao da je loš početak meča presudio na kraju.

"U prvih 20 minuta nismo igrali dobro, napravili smo veliki broj grešaka. Možda je do pritiska, ne znam do čega je, ali nisam zadovoljan zbog defanzivne reakcije. Kada igrate sa timom kakva je Španija lako će se odmaći na pet razlike. U drugom poluvremenu smo igrali bolje, imali smo šansu da se vratimo, ali oni su pobijedili", rekao je Raul Gonzales za "Balkan Hendbol".

Dejan Milosavljev i Uroš Kojadinović su poslije meča istakli da nema šta da se zameri selektoru koji je na sve spremio ovaj tim, ali da iz nekog razloga igrači nisu poslušali njegove savjete. Nije to zamjerio svojim igračima, Španac potpuno razumije njihove greške.

"Da, ali ovo je utakmica, teško je donijeti dobru odluku kada igraš. Mnogo je toga o čemu mora da se misli, niko nije savršen. Ovi igrači igraju u Ligi šampiona, imaju iskustvo, igrali su jako dobro. Iskoristili su greške Srbije, promašene sedmerce i poveli sa pet razlike. U drugom poluvremenu smo se trudili, ali su oni uzeli dva boda", istakao je Raul Gonzales.

Na kraju je na pitanje kako sada ohladiti glavu i uhvatiti dobru formu za mečeve sa Austrijoim i Njemačkom imao vrlo jasan recept.

"Ne, na kraju samo jedan tim pobjeđuje. Kada se nešto ovako desi, morate sve da zaboravite, da se fokusirate na naredni meč, to je najbitnije", rekao je on.

Pogledajte njegovu reakciju na kraju ovog videa, od petog minuta:

Oglasili se i Španci

Poslije meča je Aleks Dušebajev, koji je igrao tek u drugom poluvremenu meča, istakao da je očekivao da će se Srbija vratiti iz minusa.

"Bio je vrlo težak meč. Znali smo da je Srbija tim koji nikada ne odustaje. Uspjeli smo da stvorimo jako dobru prednost u prvom poluvremenu, ali znali smo da će nas Srbija u jednom momentu napasti jako i imali su sjajan meč. Znamo da imaju kvalitet i da je teško pobijediti ih lako", naglasio je, pa je pohvalio mladog Markusa Fisa.

"Da, da, naravno. On je odigrao sjajno, počeo je i bolje nego što smo se nadali. Mlad je, ima mnogo potencijala i imaće nadam se mnogo velikih mečeva i velikih turnira u budućnosti. Hajde da ga podržimo. Biće dobar u budućnosti, ali takođe može sada da pomogne. U procesu smo tranzicije, jako mladi igrači ulaze u tim i pomažemo im da shvate šta je nacionalni tim i to je proces koji moramo da pratimo."