"Zašto smo tako bezobrazni?": Dejan Milosavljev u šoku poslije poraza Srbije

"Zašto smo tako bezobrazni?": Dejan Milosavljev u šoku poslije poraza Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Milosavljev je jasno rekao poslije meča sa Španijom da nisu ispoštovane zamisli selektora Raula Gonzalesa i da mu nije jasno šta je uzrok tome.

Izjave poslije poraza Srbije od Španije Izvor: Youtube/ BALKAN HANDBALL - Najbolji rukomet dolazi odavde/Printscreen

Srbija je poražena na startu Evropskog prvenstva u rukometu od Španije 29:27 (19:15), a odmah nakon meča je svoj tim i sebe prije svega kritikovao golman Dejan Milosavljev. Div iz Dolova je istakao da je očekivao više od svakoga na terenu, počevši od sebe.

Ipak, ono što para uši je to što je jasno rekao da nisu ispoštovane zamisli selektora Raula Gonzalesa koji je prema njegovim riječima sjajno spremio meč. 

"Mislim da počev od sebe nisam bio na zavidnom nivou. Očekivao sam od sebe mnogo više. Mislim da ekipa ono što sam ja bio uključen i što sam znao nije poslušala ni 10 odsto. Ne znam zašto se to desilo i zašto smo bili tako bezobrazni nismo slušali trenera za ono što smo spremali i što je trebalo da odigramo. Možda nedostatak kvaliteta, možda nedostatak pojedinačne pripreme ili jednostavno se nešto desilo", rekao je za "Balkan Handball" nakon meča i nastavio:

"Bilo je bolje, ali mislim da smo i u drugom poluvremenu trebalo da budemo dobri. Trener je stvarno uradio dobar posao. Sve smo spremili dobro, tačno se znalo šta igraju, šta će da rade, da je trebalo da udvajamo i da budemo odlučni u odbrani kako i u napadu. Mislim da je protiv Španaca odlučnost jako bitna i da oni koriste kada osjete da je odbrana nesigurna, neodlučna."

Dejan Milosavljev posle Srbija Španija
Izvor: Youtube/Balkan Handball

"Orlovi" sada čekaju mečevi sa Njemačkom za dva dana, pa Austrijom 19. januara, ali tu Srbija mora da bude mnogo, mnogo bolja ako misli da uradi nešto.

"Ja se nadam. Nemamo šta da izgubimo i nadam se da ćemo biti bolji i da ćemo slušati trenera. Da ćemo se koncentrisati na rukomet. Da ćemo prihvatiti naše lične greške, počev od sebe. Da će svi igrači biti otvoreni prema sebi i prema ekipi, da prihvate grešku", završio je vidno razočarani Milosavljev. 

Kojadinović ponovio isto

Uroš Kojadinović je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac srpskog  tima i jedan od rijetkih igrača koji je dao šta se od njega očekivalo. Ipak, i on smatra da je ponašanje igrača neobjašnjivo.

"Pokazali smo dva lica, ne znam koji je razlog. Raspolagali smo sa svim potrebnim informacijama. Znali smo šta igraju, kako da se postavimo u napadu i u odbrani. Da li je neka prevelika euforija među nama uticala na to da uđemo stegnuti u meč. Ne znam, ali pokazali smo u drugom poluvremenu da možemo. Trčali smo i pokazali smo drugo lice. Šteta što smo propustili šansu. Za nas je ovo bilo finale, imamo dvije utakmice u grupi i ne treba da gubimo nadu. Treba da se odmorimo, uočimo gdje smo griješili i da se spremimo za Njemačku", rekao je desni bek Srbije. 

Čak ih je i na mladog Markusa Fisa upozorio selektor Gonzales... "Apsolutno sve informacije. Ne znam da li smo zakazali, ali sve smo informacije imali za Kasada, Gurija i ovog desnog beka koji je 2007. godište. Ne znam, žao i je stvarno, neću ništa da govorim, ali žao mi je stvarno..."

Vanja: Mlako

Vanja Ilić je mijenjao brata Nemanju koji je odigrao jako, jako loš meč, a i njemu je bilo jasno da ovo nije lice Srbije koje očekujemo. 

"Dosta loše prvo poluvrijeme, dosta mlako u odbrani i dosta promašenih zicera. Probali smo malo da se saberemo i uspjeli smo, imali smo napad za minus jedan, ali koštalo nas je prvo poluvrijeme jer smo trčali cijelo poluvrijeme. Ništa nije gotovo, moramo da se skupimo svi zajedno i izađemo iz ovoga. Poslije dva-tri promašena zicera se uvukla neka nervoza. Ovo jeste bitna utakmica. ali je to samo jedan meč. Moramo da se skupmo, budemo složniji nego ikada i da probamo da pobijedimo u sljedećem meču", završio je on. 

