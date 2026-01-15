logo
Srbiji sada treba čudo na Evropskom prvenstvu: Veliki zli vuk odredio sudbinu "orlova"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Nakon pobjede Njemačke nad Austrijom, Srbiju samo čudo - pobjeda ili u najboljem slučaju remi protiv Njemačke, ostavlja na Evropskom prvenstvu.

Njemačka pobijedila Austriju na Evropskom prvenstvu Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

U prvom meču grupe A na Evropskom prvenstvu Španija je savladala Srbiju 29:27 (19:15), a u drugom su Nijemci opravdali ulogu favorita i savladali Austriju 30:27 (13:12).

Poslije egala u prvom poluvremenu, na startu drugog je tim Alfreda Gislasona uspio da se odlijepi, a bez raspoloženog Mestla na golu Austrijanci nisu mogli više. Držali su se u drugom poluvremenu na četiri ili pet golova minusa i nikako nisu uspijevali da priđu do samog kraja. 

Kada su na tri minuta do kraja meča bili na 28:25, uz igrača više i sedmerac pojavio se "veliki zli vuk". Endi Volf odbranio je sedmerac i stavio tačku na svaku nadu Austrije da može makar do boda.

Iako je najefikasniji bio Sebastijan Frimel, njegovih devet golova, kao ni sedam Jakoba Niga i Lukasa Hutečea nije bilo dovoljno. Johanes Gola je sa crte dao sedam golova, Lukas Zerbe je postigao šest. Najbolji je ipak sa 12 odbrana bio sjajni Endi Volf - Veliki zli vuk kako ga zovu. 

Šta ovo znači za Srbiju?

"Orlovima" je manje-više svejedno. Poslije poraza od Španije, srpski tim nema prava na grešku. Za dva dana igra sa Nijemcima i potrebno je čudo. Makar remi da bi imali neku teorijsku šansu za prolazak dalje, a realno gledano - pobjeda.

Austrija je u istoj situaciji pošto nakon poraza od Njemačke, koji se realno i očekivao, sada za njih kreće takmičenje. Pobjede nad Španijom i Srbijom ih vode dalje, a na to su i računali.

