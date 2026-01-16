"Nevjerovatno šta se dešava Srbiji, a ima solidan tim": Rukometni stručnjak u šoku zbog sunovrata orlova

Reprezentacija Srbije od srebra u Beogradu 2012. godine ukupno ima - tri pobjede i dva remija. Uz svu realnost situacije, s obzirom na igrački kadar to je ipak premalo.
Srbija je počela još jedno veliko takmičenje u rukometu - porazom. Sada su od njih bolji boli Španci na otvaranju Evropskog prvenstva 29:27 (19:15).
Ovaj poraz je doveo "orlove" u bezizlaznu situaciju. Sada nakon rezultata drugog meča u grupi gdje je Njemačka pobijedila Austriju put Srbije je jasan. Trebalo bi da pobijede Nijemce i Austrijance kako bi prošli dalje, a to znači da praktično izjednače rezultat reprezentacije u prethodnih deset godina.
Od 2012. godine kad su na domaćem terenu u Beogradu predvođeni Vujinom, Ilićem, Šešumom i Vukovićem sa klupe osvojili srebro "orlovi" jedva da su upisali neku pobjdu na Euru.
Poražavajući skor Srbije
Serbia at the European Championship since the impressive silver medal in 2012:— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)January 15, 2026
22 matches
2 draws
17 defeats
And only 3 victories(!)
Unbelievable, considering the very solid player material they have had for many years.#handballpic.twitter.com/AKnSJDvp41
Od 2012. godine, na šest Evropskih prvenstava do sada Srbija ima ukupno - tri pobjede. Uz to su upisali dva remija i čak 17 poraza.
"Nevjerovatno kada se uzme u obzir solidan igrački kadar koji su imali tokom godina", napisao je na tviteru najpoznatiji svjetski rukometni novinar Rasmus Bojsen.
Hronologija propasti
Nakon beogradskog slavnog srebra došla je pobjeda - savladali su Poljake na startu Eura 2014. godine i zatim nanizali poraze od Rusije i Francuske. Dvije godine kasnije bilo je još gore, u grupi su samo imali remi sa Makedonijom i ispali su odmah na startu takođe.
U Hrvatskoj 2018. godine su upisali pobjedu nad Islandom i otišli u drugu rundu gdje su redom gubili. Zatim su 2020. igrali u Gacu bez pobjede, pa su pod Tonijem Đeronom pokazali znake života. U Segedinu 2022. su razbili Ukrajinu, ai izgubili od objektivno jačih Hrvatske i Francuske.
Na Đeroninom oproštaju su nekako uspjeli da ispuste pobjedu i odigraju neriješeno sa Islandom, zatim su poraženi od Mađarske za gol i takođe za gol od Crne Gore. To iz ove perspektive djeluje kao propuštena prilika za kojom će dugo tugovati.
Šta sada?
Sada su poraženi od Španija, opet - vrlo objetivno boljeg rivala. Ipak od poraza koji ne čudi više brine vrlo konfuzna igra prije svega u napadu i to što su lako pustili Špance da se odlijepe na pet razlike.
Sada u subotu slijedi meč sa Nijemcima, a niko ne očekuje da savladaju "pancere", iz čega bi mogao da dođe neki dobar impuls i rasterećenost. Takođe Srbiju čeka Austrija u posljednjem kolu, što nije meč bez značaja ni u slučaju da izgubimo šansu za prolaz dalje.
Sjećamo se kako ih je poraz od Crne Gore na prošlom Euru poslao u nepovlašćeni šešir kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Špance u baražu. Sada moraju da jure svaki gol, bod i pobjedu da se nešto takvo ne bi ponovilo.