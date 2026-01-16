Država od 55 hiljada ljudi napravila čudo na EP!

Nevjerovatno šta su uspjeli da urade rukometaši Farskih Ostrva na Evropskom prvenstvu u rukometu uz podršku "pola države" sa tribina.

Izvor: CORNELIUS POPPE/NTB

Muška rukometna reprezentacija Farskih Ostrva osvojila je veliki bod na startu Evropskog prvenstva u rukometu. Poslije svega što smo vidjeli na susretu protiv Švajcarske u Oslu - apsolutno su to i zaslužili Farani koji su u posljednjoj sekundi dočekali presudu sudija da je pogodak koji je protivnik postigao nevažeći. Na kraju najpravednijih 28:28.

Farska Ostrva su inače vodila 15:13 na poluvremenu, otišli su i na šest razlike početkom drugog dijela, ali onda su Švajcarci bili bolji. Vodili su jedan razlike, ali srčani Farani se nisu predavali i uz nevjerovatnu podršku s tribina došli su do velikog boda na startu ovog EP. Kako i ne bi, kada je deset posto stanovnika ove ostrvske države bilo na tribinama u Oslu, a nema sumnje i da su svi ostali kod kuće pratili ovaj turnir.

Tako je zemlja od 55 hiljada stanovnika pokazala koliko srčanost i požrtvovanost mogu da budu važan faktor u rukometu, čak i kada nedostaje kvalitet. Možda je to i lekcija za srpske rukometaše.



Za igrača utakmice proglašen je inače Elijas Skipagetu, strijelac devet golova, koji je inače igrao sa povrijeđenim ramenom. Uz njega je Oli Minut dao sedam, a Vilhelm Poulsen četiri. Što se tiče Švajcarske, prednjačio je Noam Leopold sa sedam golova, Manuel Zender dao je šest, a Leni Rubin pet.

"Pola države" došlo u Oslo

Unity Arena, avdeling Færøyenepic.twitter.com/MhhVW0khkT — Christian Sørensen (@StevieY82)January 16, 2026



Prema informacijama sa lica mhesta Farani su kupili čak 7.000 karata za prvu fazu takmičenja u Oslu. Rezervisano je čak 18 čarter letova i kruzer na kome će biti hiljadu navijača, a on će biti stacioniran u luci norveške prestonice i služiće kao smheštaj za faranske navijače.

U ovoj grupi inače igraju još Crna Gora i Slovenija (40:41), koje su danas odigrale utakmicu sa najviše golova u istoriji prvenstava Evrope.



Iz grupe dalje prolaze po dvije najbolje ekipe.

