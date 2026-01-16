logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Država od 55 hiljada ljudi napravila čudo na EP!

Država od 55 hiljada ljudi napravila čudo na EP!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno šta su uspjeli da urade rukometaši Farskih Ostrva na Evropskom prvenstvu u rukometu uz podršku "pola države" sa tribina.

Rukometaši Farskih Ostrva osvojili bod na Evropskom prvenstvu Izvor: CORNELIUS POPPE/NTB

Muška rukometna reprezentacija Farskih Ostrva osvojila je veliki bod na startu Evropskog prvenstva u rukometu. Poslije svega što smo vidjeli na susretu protiv Švajcarske u Oslu - apsolutno su to i zaslužili Farani koji su u posljednjoj sekundi dočekali presudu sudija da je pogodak koji je protivnik postigao nevažeći. Na kraju najpravednijih 28:28.

Farska Ostrva su inače vodila 15:13 na poluvremenu, otišli su i na šest razlike početkom drugog dijela, ali onda su Švajcarci bili bolji. Vodili su jedan razlike, ali srčani Farani se nisu predavali i uz nevjerovatnu podršku s tribina došli su do velikog boda na startu ovog EP. Kako i ne bi, kada je deset posto stanovnika ove ostrvske države bilo na tribinama u Oslu, a nema sumnje i da su svi ostali kod kuće pratili ovaj turnir.

Tako je zemlja od 55 hiljada stanovnika pokazala koliko srčanost i požrtvovanost mogu da budu važan faktor u rukometu, čak i kada nedostaje kvalitet. Možda je to i lekcija za srpske rukometaše.


Za igrača utakmice proglašen je inače Elijas Skipagetu, strijelac devet golova, koji je inače igrao sa povrijeđenim ramenom. Uz njega je Oli Minut dao sedam, a Vilhelm Poulsen četiri. Što se tiče Švajcarske, prednjačio je Noam Leopold sa sedam golova, Manuel Zender dao je šest, a Leni Rubin pet.

"Pola države" došlo u Oslo


Prema informacijama sa lica mhesta Farani su kupili čak 7.000 karata za prvu fazu takmičenja u Oslu. Rezervisano je čak 18 čarter letova i kruzer na kome će biti hiljadu navijača, a on će biti stacioniran u luci norveške prestonice i služiće kao smheštaj za faranske navijače.

U ovoj grupi inače igraju još Crna Gora i Slovenija (40:41), koje su danas odigrale utakmicu sa najviše golova u istoriji prvenstava Evrope.


Iz grupe dalje prolaze po dvije najbolje ekipe.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Farska Ostrva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC