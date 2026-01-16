Savo i Miljan rođena braća, igrali jedan protiv drugog: Istorija na meču Crne Gore i Slovenije

Sjajan meč Crne Gore i Slovenije na startu Evropskog prvenstvu u rukometu, uz "bratski derbi" u porodici Vujović.

Slovenija je pobijedila Crnu Goru 41:40 (19:18) na startu Evropskog prvenstva u rukometu u meču koji je iz najmanje dva razloga istorijski. Za početak, nikada do sada nismo vidjeli jedan meč na EP u rukometu na kome je "palo" više od 80 golova, tako da je ovo i najefikasnija utakmica u istoriji, dok ne možemo ni da se setimo kad je udario brat na brata...

O čemu se radi? Rođena braća Miljan Vujović (25) i Savo Vujović (21) bila su danas na suprotstavljenim stranama. Miljan je golman reprezentacije Slovenije, iako je pre 25 godina rođen na Cetinju, dok je njegov mlađi brat Savo, inače takođe golman, reprezentativac Crne Gore. Na ovoj utakmici nije dobio šansu ispred golmana Mileta Mijuškovića i Harisa Suljevića, tako da je nervozno pratio susret.

Miljan Vujović imao je šest odbrana za Sloveniju, pošto je minutažu dijelio i sa Jožeom Baznikom (četiri odbrane), dok je titula najboljeg igrača utakmice pripala Branku Vujoviću koji je postigao 11 golova, a nije u srodstvu sa Savom i Miljanom.

Miloš Vujović, jedan od šestorice Vujovića kod "sokolova", postigao je devet golova, pet golova za Crnogorce dao je Stefan Čavor, Radojica Čepić imao je četiri, a Vuko Borozan tri. Što se tiče Slovenaca, kod njih su sa po devet golova prednjačili Domen Makuc i Domen Novak, a Blaž Janc dodao je osam.

Kako braća, a igraju za različite reprezentacije?

Miljan Vujović brani za Sloveniju iako je rođen na Cetinju prije 25 godina. Brani već godinama u Štutgartu u Njemačkoj. Odrastao je u Velenju u koji je stigao kao srednjoškolac, a nastupajući za Gorenje i Celje dobio je slovenačko državljanstvo i odabrao nacionalni tim te zemlje.

"Već sam rekao, Crna Gora je moja domovina, ali ja sam u Sloveniji od malih nogu i sada je to moja zemlja. Naravno da će biti teško, ali sve ću to izbaciti iz glave i ići punom snagom. Želim bratu uspješno prvenstvo, zaslužio je poziv nakon što je branio dobro u prvom dijelu sezone u Škofji Loki", rekao je Miljan Vujović, dok je njegov brat Savo najavio da će Crna Gora doći do pobjede, što se nije dogodilo.

