"Učio sam srpski od Hrvata i Bosanaca": Neverovatna priča reprezentativca Srbije koji se odrekao zastave Francuske

Rukometaš Srbije Dragan Pešmalbek ima jako živopisnu karijeru.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Dragan Pešmalbek jedna je od uzdanica na aktuelnom Evropskom prvenstvu, a njegov put do dresa "orlova" je posebno zanimljiv. Rođen je u Francuskoj gdje je čak nastupao za seniorski tim, da bi prije pet godina odlučio da promijeni reprezentaciju na poziv tadašnjeg selektora Tonija Đerone.

Kada ga je Savez pozvao, nije razmišljao ni sekund, a srpske korijene učvrstio je brakom sa Valentinom koja je polu-Srpkinja, polu-Iranka.

"Prije pet godina su me pozvali tadašnji selektor Toni Đerona i direktor reprezentacije Ratko Nikolić i pitali da li bih igrao za Srbiju. Od tada za mene više nije bilo dileme, znao sam šta mi je činiti. Malo sam razmislio, ali srce je govorilo samo Srbija i veoma sam srećan što sam ovdje", rekao je Pešmalbek za Sportski žurnal.

Zanimljivo je da nije govorio srpski jezik u ranom djetinjstvu, već je polako učio tokom karijere. U Nantu je igrao zajedno sa Bosancima i Hrvatima, da bi potom ozbiljnije krenuo da savladava jezičke nedoumice.

"Moja majka je Srpkinja, ali iskren da budem nisam oduvijek pričao jezik. Iskren da budem nisam ga pričao oduvek, ni kao mali. Međutim, kad sam zaigrao za Nant bilo je Bosanaca, Hrvata, pa sam morao da naučim da pričam. Kasnije je došao i Kire Lazarov, Makedonac i onda smo svi pričali srpski jezik. Ništa nisam razumio, a onda sam i čitao knjige iz stare Jugoslavije, naučio sam sam i padeže, tako da je sad sve dobro", dodao je reprezentativac Srbije.

Njegova supruga je živjela u Švedskoj, ima iransko porijeklo, a njih dvoje vjenčali su se u Beogradu." Da, odrasla je u Švedskoj! Tako da smo Valentina i ja veoma čudan miks. Ona je doktorka, nedavno smo se i vjenčali u Beogradu, ima nas svuda", rekao je kroz smijeh Pešmalbek.

Kum na vjenčanju bio im je golman reprezentacije Srbije Vladimir Cupara. "Od prvog dana smo se združili, reprezentacija mi je donijela prijatelje za cijeli život, tako da sam srećan jer su i oni moja porodica. Vladimir mi je najbolji prijatelj, vjenčao, svadba je bila u Beogradu i bilo je veoma ludo", zaključio je Cupara.