logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvati uz dosta muke savladali Gruziju: Španija sigurna protiv Austrije, samo jedan scenario vodi Srbiju dalje

Hrvati uz dosta muke savladali Gruziju: Španija sigurna protiv Austrije, samo jedan scenario vodi Srbiju dalje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Španija je pokazala da je prava sila i nije posustala protiv Austrije. To Srbiju ostavlja sa samo jednom opcijom za prolazak u drugi krug takmičenja.

Španija savladala Austrija a Hrvatska Gruziju Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije bilo mjesta iznenađenju u meču koji je odigran u grupi gdje je Srbija na Evropskom prvenstvu u rukometu. Kao i protiv Srbije Španci su sve završili u prvom poluvremenu i protiv Austrije, pa je na kraju bilo 30:25 (19:12).

Od samog starta je tim Đordija Ribere je nametnuo svoj ritam, pa ni sjajn meč Mikole Bilika nije pomogao Austrijancima koji ni u jednom momentu nisu uspjeli da priđu na razliku koja bi im dala šansu da se nadaju da mogu da pobjede. 

Na kraju je Tobijas Vagner sa pivota imao 6, a Lukasa Huteček i Mikola Bilik po 5 golova. Ipak, Španija je imala mnogo više raspoloženih, dvojicu sa po 4 gola, četvroticu sa po 3 gola i rutinski su pobijedili.

Šta ovo znači za Srbiju? 

Vrlo je jednostavno. Španije je sada pokazala klasu, savladala poslije Srbije i Austriju i praktično prošla dalje. Ako to želi Srbija put je otvoren, ali jako težak. Prvo od 20:30 moraju da savladaju tim Njemačke, a potom da za dva dana i Austriju u meču koji njima neće moći da donese prolazak dalje.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Bilo je gusto! Hrvati su veći dio meča sa Gruzijom gubili, ali su na kraju teškom mukom pobijedili 32:29 (15:14). Mario Šoštarić je dao 8, Luka Cindrić 7, a Martinović i Lučin po 4 gola. Kod Gruzije Tskovrebadze je imao 7, Dikaminija 6, a Rustamov i Kalandadze po 5 golova.

Francuzi su u svom meču zgazili Ukrajinu 46:26 (24:12). Artemeno je imao 8, Turlenko 7 golova i to je bilo to. Sa druge strane po 6 su dali Konku, Nai i Melvin Ričardfson, po 5 Ajmerik Zepfel, Dika Mem i Nikola Turna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF EURO Hrvatska Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC