Hrvati uz dosta muke savladali Gruziju: Španija sigurna protiv Austrije, samo jedan scenario vodi Srbiju dalje

Španija je pokazala da je prava sila i nije posustala protiv Austrije. To Srbiju ostavlja sa samo jednom opcijom za prolazak u drugi krug takmičenja.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije bilo mjesta iznenađenju u meču koji je odigran u grupi gdje je Srbija na Evropskom prvenstvu u rukometu. Kao i protiv Srbije Španci su sve završili u prvom poluvremenu i protiv Austrije, pa je na kraju bilo 30:25 (19:12).

Od samog starta je tim Đordija Ribere je nametnuo svoj ritam, pa ni sjajn meč Mikole Bilika nije pomogao Austrijancima koji ni u jednom momentu nisu uspjeli da priđu na razliku koja bi im dala šansu da se nadaju da mogu da pobjede.

Na kraju je Tobijas Vagner sa pivota imao 6, a Lukasa Huteček i Mikola Bilik po 5 golova. Ipak, Španija je imala mnogo više raspoloženih, dvojicu sa po 4 gola, četvroticu sa po 3 gola i rutinski su pobijedili.

Šta ovo znači za Srbiju?

Vrlo je jednostavno. Španije je sada pokazala klasu, savladala poslije Srbije i Austriju i praktično prošla dalje. Ako to želi Srbija put je otvoren, ali jako težak. Prvo od 20:30 moraju da savladaju tim Njemačke, a potom da za dva dana i Austriju u meču koji njima neće moći da donese prolazak dalje.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Bilo je gusto! Hrvati su veći dio meča sa Gruzijom gubili, ali su na kraju teškom mukom pobijedili 32:29 (15:14). Mario Šoštarić je dao 8, Luka Cindrić 7, a Martinović i Lučin po 4 gola. Kod Gruzije Tskovrebadze je imao 7, Dikaminija 6, a Rustamov i Kalandadze po 5 golova.

Francuzi su u svom meču zgazili Ukrajinu 46:26 (24:12). Artemeno je imao 8, Turlenko 7 golova i to je bilo to. Sa druge strane po 6 su dali Konku, Nai i Melvin Ričardfson, po 5 Ajmerik Zepfel, Dika Mem i Nikola Turna.