Španac progovorio srpski na Evropskom prvenstvu: Selektor viknuo na tajm-autu, da ga svi razumiju

Selektor Srbije Raul Gonzales progovorio je na srpskom na tajm-autu koji je održao pred kraj prvog poluvremena meča na Evropskom prvenstvu.

Srbija je na poluvremenu meča sa Njemačkom gubila 17:13, a nakon velike borbe u kojoj je Dragan Pešmalbek ostao bez čak dva dresa za 30 minuta vidjeli smo i ono što nam je Raul Gonzales obećao. Selektor Srbije je održao tajmaut na srpskom jeziku.

Španski stručnjak koji je tečno naučio makedonski jezik kada je vodio Vardar do titule u Ligi šampiona 2017. godine sada je progovorio na srpskom poslije samo nekoliko mjeseci.

"Hej, ovdje. Igramo ovu kombinaciu. Gore i trči pivot. Ako neko šutira, idemo, ako ne, daj drugom", rekao je Raul Gonzales na tajmautu na pola minuta do kraja poluvremena. Pogledajte ga i poslušajte:

Obećao nam da će probati

"Mislim da je jako bitno zbog adaptacije. Hoću da pričam srpski, ali jako mi je teško jer sam mislio da ako pričaš makedonski ovdje da je isto, samo promijeniš neke reči. Počeo sam prije dva mjeseca da učim i malo po malo naučiću srpski sigurno. To je mali dio adaptacije na neku zemlju, da bih razumio kako razmišljate. Na primjer jednostavnije mi je kada treniramo jer su riječi koje koristimo dok treniramo manje-više iste kao u Makedoniji. Naučiću srpski, ne brinite, samo mi dajte vremena", obećao je u svom razgovoru za MONDO Raul Gonzales. I očigledno je ispunio svoje obećanje!