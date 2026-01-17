Nevjerovatna scena na utakmici Srbije: Selektor Njemačke im pomogao, poništio gol svog tima

Reprezentacija Srbije pobijedila je Nemačku na Evropskom prvenstvu poslije nevjerovatnog kiksa selektora Nejmačke Alfreda Gislasona.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nevjerovatna scena na rukometnoj utakmici Srbija - Njemačka na Evropskom prvenstvu u Danskoj! Selektor Nijemaca, Islanđanin Alfred Gislason, oštetio je svoj tim u završnici i sam "poništio" gol za izjednačenje. Bila je to jedna od najnevjerovatnijih scena u istoriji evropskih prvenstava.

Pri napadu Njemačke za izjednačenje u finišu, on je gledao u semafor, a ne u teren. Stavio je ruku na taster i zatražio tajm-aut tačno u trenutku u kojem je njegov igrač šutirao na gol i pogodio za izjednačenje. Islanđanin je pritisnuo taster doslovno djelić sekunde prije nego što je lopta ušla u gol Milosavljeva.

Sudije su provjerile tu situaciju i VAR tehnologija je utvrdila da gol ne važi! Uhvatili su se Nijemci za glavu i još dugo će ih boljeti ova greška jednog od najboljih trenera svijeta. Poslije te situacije više nijednom nisu izjednačili, već je Srbija furioznom igrom pobijedila tri razlike i ostvarila ogroman trijumf u borbi za plasman u sljedeću fazu Evropskog prvenstva.

Pogledajte tu situaciju: