Ovako Srbija može dalje na Evropskom prvenstvu u rukometu: Sve je u njihovim rukama

Izvor mondo.rs
Srbija je napravila čudo nad čudima i uspjela je da savlada Njemačku. Sada znamo šta im treba u posljednjem kolu za prolazak dalje.

Kako Srbija može dalje na Evropskom prvenstvu Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Srbija je savladala Njemačku 30:27 (13:17) u drugom kolu Evropskog prvenstva u rukometu. Nevjerovatno kako su "orlovi", posebno u drugom poluvremenu, odigrali i iskoristili svaku šansu i uz MVP-a Stefana Dodića i Uroša Kojadinovića sa šest golova došli do pobede koja im daje priliku da idemo dalje. 

Srbija je u prvom kolu poražena od Španije 29:27, a posljednji gol koji je kokicom u mrežu spremio Darko Đukić baš zbog toga može da bude jako, jako bitan.  U drugom meču grupe Španija je savladala Austriju i sada je jasno da Austrijanci nemaju nikakve šanse za prolazak dalje. Šta to znači za Srbiju?

Šta treba Srbiji za prolazak dalje?

Ovo su sve opcije za prolazak Srbije. Ukratko, ako pobijede idemo dalje bez obzira na ishod drugog meča, ako bude neriješeno potrebna im je pobjeda Španije protiv Njemačke. Ukoliko izgube, a Nijemci pobijede, ispadaju, a ukoliko izgubi i Srbija i Njemača pravi se krug između Srbije, Austrije i Nemaca. 



Standings provided by Sofascore

U slučaju pobjede i pobjede Nijemaca nad Španijom, Srbija može i da bude prva u grupi. To će se desiti ukoliko Nijemci pobijede sa manje od šest golova razlike. 

  • Srbija pobjeđuje Austriju, Španija pobjeđuje Njemačku
  • Srbija pobjeđuje Austriju, Nemačka pobjeđuje Španiju
  • Srbija igra neriješeno sa Austrijom, Španija pobjeđuje Njemačku
  • Srbija izgubi od Austrije sa manje od tri razlike, Nijemci izgube od Španije

orlovi EHF EURO Rukomet

