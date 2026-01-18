Misteriozna bolest nije slomila Stefana Dodića, junaka srpske pobjede

Stefan Dodić velika je uzdanica Srbije na Evropskom prvenstvu. Nakon brojnih pehova vratio se jači nego ikada.

Talentovani reprezentativac Srbije Stefan Dodić (22) proglašen je za igrača utakmice u senzacionalnoj pobjediprotiv Njemačke na Evropskom prvenstvu (30:27). Talentovani srednji bek je u sjajnoj formi od početka šampionata, što je potvrdio sa četiri gola protiv apsolutnog favorita, a prije dvije godine je njegova karijera bila ugrožena.

Rođeni Vranjanac je prvo kuburio sa povredama po povratku u srpski rukomet, a onda je izgubio 30 odsto mišića preko noći, što je alarmiralo sve u Vojvodini, čiji je i sada aktuelni igrač.

Da nešto nije u redu odmah su primijetili u novosadskom klubu, Dodić nije mogao da igra protiv Partizana 2024. godine zbog neuobičajenog i ozbiljnog problema. Trener Boris Rojević je pokušao da objasni o čemu se radi i zvučao jako zabrinuto o budućnosti srpskog "vunderkinda" koji se sada vratio jači nego ikad.

"Ne znam šta će biti s njim i njegovom karijerom", rekao je maksimalno ozbiljno šef stručnog štaba Novosađana.

"Dodić je ustao jutros i izgubio dio mišića. Niko ne zna zašto, zbog čega. Izgubio je 30 odsto mišića. Zaista sam šokiran i cijeli dan sam nervozan i jako tužan. Mislim da je to dijete trebalo da bude neko ko će da nosi našu reprezentaciju i Vojvodinu u narednim sezonama. Bio je moja velika želja i prethodnih godina. Bio sam u šoku kada me je nazvao kondicioni trener i saopštio mi to. Znam da ćemo svi u klubu da učinimo sve, da ćemo da obiđemo sve doktore, cijelu Evropu, da vidimo šta je prava dijagnoza. Vjerovatno da nije bila prava dosad. Dobio je zeleno svjetlo da igra i...", kazao je tada Rojević.

Ko je Stefan Dodić?

Proglašen je za čudo od djeteta, jedan od najtalentovanijih srednjih bekova na svijetu, a seniorsku karijeru je započeo u Metalurgu iz Skoplja kada je imao samo 17 godina. Igrao je i za Aerodrom, Vardar, Kjelce, Zagreb, Celje, da bi 2023. pojačao Vojvodinu. Proglašen je za najboljeg rukometaša na juniorskom prvenstvu 2022. u Portugaliji gdje je Srbija slavila zlatnu medalju, a takođe je najmlađi strijelac u istoriji Lige šampiona.

Jednom prilikom otkrio je ko mu je rukometni idol. "Svakako, to je Nikola Karabatić. Od početka, od prvog dana. Žar i volja koju pokazuje, prije svega, gdje je uvijek na 100% bez obzira da li igra protiv Kreteja ili Kila. Sviđa mi se njegov stil, čovjek je koji može da odigra sve od 1 do 6 u odbrani i fantastično u napadu. Takvog igrača više nećemo vidjeti u rukometu", rekao je Dodić.

Stefan Dodić

Za seniorsku reprezentacije Srbije je debitovao kod Tonija Đerone, ali je zbog različitih pehova morao da napravi dužu pauzu. Prvi seniorski gol dao je protiv Francuza u Zrenjaninu. Već neko vrijeme igra prepoznatljiv rukomet bez ikakvih poteškoća, pa ga je selektor Raul Gonzales uključio na konačan spisak.

"Odlično se osjećam i na terenu, ali i van njega. Povreda koljena je daleko iza mene. Čast mi je što mogu da se vratim na veliko takmičenje poslije tri godine i što selektor Raul Gonzales računa na mene" rekao je za Mozzart Sport srednji bek Vojvodine pred start prvenstva. Bio je "iks faktor" protiv Nijemaca, a zašto ne bi bio i u nastavku.

